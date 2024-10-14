世盃外｜國足明晚迎戰印尼爭C組首勝　武磊阿蘭復操候命　主帥伊雲高域自信有力應對壓力 (21:55)

世界排名91位的國足在世盃外亞洲區第3圈3戰0分排C組榜尾，明晚在青島青春球場迎戰3戰皆和排小組第5、世界排名129位的印尼隊，帥位不穩的伊雲高域昨出席賽前記招時表示，知道此仗重要性，面對近况踢出信心的印尼隊，球隊在主場需不惜代價拿出最大力量爭勝，「我們前3場對手是同組最強3隊，是世盃決賽周常客，比賽難度可想而知。40年執教經驗讓我能夠應對及承擔任何壓力」。軍情方面，上仗因傷未有隨隊作客澳洲的武磊已歸隊，但仍有傷在身，入籍兵阿蘭則已復操，另一入籍兵費南多則因傷缺陣。

印尼隊是第3圈唯一東南亞球隊，由韓籍教頭申台龍執教，近兩年持續有生於荷蘭及征戰荷甲等歐洲聯賽的入籍兵，如本月才完成入籍的川迪23歲中堅希謝斯、擔任隊長的意甲威尼斯後衛艾迪斯、以及近3仗入兩球的比甲丹達翼鋒奧拉特文高恩等，大大增強球隊實力，早前能夠先後打和沙特阿拉伯及澳洲隊可見一班。

同組3戰全勝零失球排榜首的日本隊，明晚6時35分在埼玉2002體育場迎戰澳洲隊。兩隊主帥森保一與波波域是球員時代在日職廣島三箭的多年隊友；B組的韓國隊則在明晚7時主場對伊拉克隊，合演榜首大戰。

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