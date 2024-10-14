馬拉松｜卓姬治芝加哥馬拉松破世績封后　與男子組冠軍同悼肯尼亞同胞傑杜姆 (19:30)

作為2021和22年芝加哥馬拉松女子組冠軍，去年亦獲亞軍的卓姬治今屆賽前在已被視為奪標熱門之一。她前晚亦不負所托，在上屆冠軍荷蘭籍名將施芬哈辛缺陣下，開賽後便保持着較快的配速，以及藉後段仍沒明顯降速下，最終以2小時9分56秒率先衝線，除成為首個突破2小時10分大關的女子馬拉松選手外，還打破了去年由埃塞俄比亞籍跑手艾絲花，在柏林馬拉松做出的2小時11分53秒世界紀錄。至於今屆芝馬亞軍及季軍是埃塞俄比亞籍的姬比迪及肯尼亞籍婕普泰，時間分別是2小時17分32秒和2小時17分51秒。

今次是30歲的卓姬治第3次揚威芝馬，此前最突出成績要數在2019年的世界賽登頂，但奧運經驗僅限於3年前參加東京奧運女子馬拉松，並因病無法完成比賽。她昨晚摘冠後說：「感覺棒極了，我為此非常自豪。我為世績奮戰多時，它就是我的夢想。」她其後又指出：「世界紀錄回歸肯尼亞。我將它獻予基雲傑杜姆。」傑杜姆去年在芝馬男子組以2小時0分35秒的時間刷新世界紀錄，卻在今年2月在肯尼亞發生車禍，不幸與教練一起離世，終年24歲。

今屆芝馬男子組封王的肯尼亞籍好手哥利亞賽後也稱，一直懷念傑杜姆令自己增添動力，「這天我又想起他。我告訴自己『他去年若能做出2小時01分以下的時間，為何我不能？』所以我必須相信自己，而且要盡力做到最好」。哥利亞去屆只獲「梗頸四」，今次的奪標成績2小時2分44秒則刷新了個人最快時間，而且是芝馬男子組歷來第2快的時間。亞軍和季軍選手是埃塞俄比亞籍的穆罕默德伊沙及肯尼亞籍阿莫斯基普圖，時間分別是2小時4分39秒和2小時4分50秒。