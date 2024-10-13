網球｜史拿上海賽挫佐高域稱王　莎芭倫卡擒鄭欽文揚威武漢 (21:04)

23歲的史拿與佐高域在首盤未能打破對方發球局，結果前者在決勝局表現較佳下先拔頭籌，賽後亦強調這正是此役獲勝關鍵，「它令我重拾信心，有利之後再贏一盤」。未能在上海大師賽取得生涯第100冠的佐高域則稱讚史拿「很優秀，強大而快速」。37歲的佐高域又特別提及現場觀戰的昔日宿敵費達拿道：「我不太習慣你在看台上。我渴望你能落場與我們比賽。在你面前比賽令我有點壓力。」

至於第3次在武漢公開賽封后的26歲好手莎芭倫卡，是繼近兩屆美網的8強及今年的法網決賽後再次挫敗鄭欽文，惟不同的是22歲的後者這仗破天荒贏了4次交鋒以來的第1盤。

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