足球｜沙拿沙卡避戰國際賽提早返英　普捷天奴領軍美國旗開得勝 (20:15)

埃及隊上周六在非洲國家盃外圍賽主場以2：0輕取毛里塔尼亞隊後，球隊宣布隊長穆罕默德沙拿將無緣在周三作客再戰毛里塔尼亞隊，並已提前返回利物浦。埃及主帥哈辛解釋稱，因擔心毛里塔尼亞的主場人造草球場的質素，或會增加沙拿受傷的風險，所以讓對方提早離隊。至於在歐國聯B2組主場以1：2遭希臘隊絕殺的英格蘭隊，昨表示布卡約沙卡已離開訓練營，加上「紅軍」中場居迪斯鍾斯亦因私人理由，或不再出戰這次國際賽期的比賽。

此外，「三獅軍團」暫代主帥的卡斯利雖早前開腔稱已準備長期執教，但他在再被問及相關話題時疑「出爾反爾」，透露無意坐正及求續掌英軍U21青年軍帥印。另外，美國隊新帥阿根廷籍主教練普捷天奴，昨早首度領軍演地標戰，憑列卡度柏比及尤路斯穆沙各建一功，主場友賽以2：0輕取巴拿馬隊。

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