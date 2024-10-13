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歐國聯｜C朗建功葡萄牙挫波蘭續居首　國際賽131場勝仗平拉莫斯紀錄 (18:00)

39歲的基斯坦奴朗拿度（C朗）今晨（13日）在歐洲國家聯賽A1組建功，協助葡萄牙隊作客以3：1輕取波蘭隊，賽後3戰全勝得9分續領前。此仗是C朗個人第131場國際賽勝仗，追平西班牙隊名將沙治奧拉莫斯的紀錄。

葡萄牙中場貝拿度施華在26分鐘打開紀錄，C朗則在37分鐘連續3場歐國聯斬獲入球，加上敵衛碧拿歷克於88分鐘擺烏龍，以3：1挫在78分鐘由中場施連斯基破蛋的波蘭。此役是C朗在國際賽第215次上陣，入球紀錄則改寫為133球，而其131場勝仗則比肩皇家馬德里舊隊友沙治奧拉莫斯。A1組次席克羅地亞隊藉前鋒伊戈馬坦奴域在36分鐘在國際賽開齋，隊友卡拉馬歷於70分鐘攻入奠勝球，主場以2：1反勝在33分鐘先拔頭籌的隊。

應屆歐洲國家盃冠軍西班牙隊雖傷兵滿營，卻仍在A4組憑中場在79分鐘射彈地波，丹麥門將卡斯柏舒米高判斷失誤下擋入，主場以1球小勝，賽後得7分，以1分反壓丹麥升上首位。同組塞爾維亞隊主場以2：0勝瑞士隊後以4分排第3。

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