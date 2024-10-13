巴黎奧運｜江旻憓「主場」領取馬會奧運獎金　轉職兩月想向打工仔致敬　稱「劍擊陪我一生一世」 (15:36)

出席儀式的得獎運動員包括劍擊金牌雙將張家朗與江旻憓、游泳兩銅得主何詩蓓及跆拳道獲第7名的盧蔚豐。同場出席活動的奧運港將何瑋桁（劍擊）、刁俊稀（田徑）、王嘉莉（柔道）、盧善恩、楊霈霖（羽毛球）、馬君正、鄭清然（滑浪風帆）、祥傑（帆船）和譚凱琳（游泳），則獲致送紀念品。而江旻憓、張家朗及盧蔚豐，於第3場「2024巴黎奧運中國香港隊盃」賽事擔任頒發獎盃嘉賓。

江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽勇奪金牌後，不足一周便宣告退役，並在8月中加入馬會擔任對外事務助理經理，她今會見傳媒時亦頻頻遞上卡片，笑言「最易的工作就是派卡片」。談到投身職場約兩個月的體會，江旻憓也不禁說：「返工辛苦，想向打工仔致敬。不過都鍾意，可以學到好多嘢。打劍20年，覺得自己沒成熟過，現在要開始招呼大家」。

縱使告別全職運動員生涯，對劍擊的熱愛依然長存在江旻憓心內。她透露現在有時晚上會回到體院，與青少年運動員陪練。她雖排除日後再戰本地賽事的可能性，但自感運動員的身分會一直伴隨，「我一世都會覺得是運動員，不會說自己是『前運動員』」。至於所獲得的600萬元獎金，她表示將用作籌備早前透露計劃成立的慈善基金。

至於成為港隊首名衛冕奧運金牌的張家朗，同樣獲得600萬元獎金，計劃儲蓄未雨綢繆。他在奧運後放了一個長假，現已密鑼緊鼓備戰下月展開的新賽季。最近在社交網透露醉心電玩遊戲《黑神話：悟空》的他提到，劍擊生涯成就尚欠世界賽金牌，未來會朝着此目標「爆機」，達成大滿貫，「我們不像網球有四大滿貫，但我心內有這想法，希望可以完成這額外的目標」。被問到會否續戰下屆洛杉磯奧運挑戰三連霸，他坦承未有定案，「年紀大了一點，身體開始有勞損，要視乎情况」。

繼上屆東京奧運後再次單屆收穫兩面獎牌的何詩蓓，則在領取合共300萬元獎金支票時再次感謝港人支持，並透露最開心聽到有人在奧運熱潮下回到泳池或開始習泳；在跆拳道男子68公斤以下級獲第7名的盧蔚豐，這次亦獲37.5萬元獎金。他表示會把部分獎金回饋予曾栽培他的人，「沒有他們，我不會有這麼突破的成績」。他又放眼下屆洛杉磯奧運再戰，衝擊獎牌。

馬會主席利子厚表示，香港健兒在巴黎奧運這個國際舞台展示非凡實力，向世界展現不屈不撓的香港精神，他與全港市民一樣感到無比光榮及自豪。他續說，體育有着改變生命、凝聚社會的力量，馬會將繼續透過與社會各界多方協作，支持港將在世界體育舞台發光發亮。

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」巴黎奧運港將獎金名單

運動員 項目 成績 獎金（元）

張家朗 劍擊（男子個人花劍） 金牌 600萬

江旻憓 劍擊（女子個人重劍） 金牌 600萬

何詩蓓 游泳（女子200米自由泳） 銅牌 150萬

游泳（女子100米自由泳） 銅牌 150萬

黄鎮廷、杜凱琹 乒乓（混雙） 第4名 150萬

鄧俊文、謝影雪 羽毛球（混雙） 第5名 75萬

盧蔚豐 跆拳道（男子68公斤以下級） 第7名 37.5萬

總計：1762.5萬元