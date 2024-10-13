三鐵｜伍泰龍亞洲盃得第5無緣獎牌　認巴黎奧運後失動力　今年內不再參賽 (16:31)

作為巴黎奧運後亞洲首個大型三鐵賽事，今屆香港亞洲盃繼去年底再次以維港賽道舉行，精英組運動員需先於維港游泳750米，上岸後沿龍和道至中環碼頭踩單車繞6圈共19.8公里，最後途經政府總部及立法會一帶跑5公里衝線。

今早率先起步的女子精英組有10人參賽，澳洲籍選手Zoe Clarke以1小時1分49秒首名衝過終點，匈牙利籍選手Zsofia Kovacs落後16秒屈居亞軍；港將方面，24歲的彭詩雅以1小時3分14秒完成，連續兩屆獲得銅牌。隊友蔡欣妍及韋祺分別以1小時4分27秒、1分4分55秒取得第5及第6名。

現時亞洲排名第3的港隊「一姐」彭詩雅賽後表示，今次比賽有助她在之後世界盃更顯競爭力，「我們已經為2028年奧運做準備，我認為現在的港隊有能力在2028年成為一支非常強大的隊伍，希望能夠以世界排名取得入場券」。她透露將於本月底及下月初到韓國統營市及日本宮崎縣出戰兩站世界盃分站賽事。

緊接出發的男子精英組則有28人參賽，為港隊征戰巴黎奧運男子個人賽兼上屆銀牌得主伍泰龍雖一度以第3名完成游泳項目，但在之後的單車項目被追上，最終以56分59秒衝線得第5名，隊友黃子圖落後1秒排第6；曾出戰東京奧運的港將奧斯卡則以56分54秒得第4，同樣無緣頒獎台。兩名澳洲籍選手Lachlan Jones和Brayden Mercer包攬賽事冠、亞軍；季軍是日籍好手玉﨑稜也。

伍泰龍在巴黎奧運於游泳期間被其他對手從後扯爛戰衣，因而表現受影響未能完成比賽。如今再於亞洲盃在主場失落獎牌，他賽後坦承今屆表現一般，「奧運回來後就沒有什麼興趣比賽，也不太想練習，今次參賽是想找回比賽的感覺」。雖已踏入2028年洛杉磯奧運計分周期，但他確認今年內不會再參加任何比賽，「這是我今年最後一場比賽，還未思考未來的計劃」。對於被問及巴黎奧運的退賽陰霾，他透露現有接受心理輔導，「該件事已經過去了，我不會再想起，之前部分時間都用來出外旅行」。至於首次在中環維港賽道參加精英級別賽事的奧斯卡，雖對3名港將均未能登上領獎台感到遺憾，但相信他們已盡力以好表現完成賽事，「感覺自己經過半年高強度訓練後有重大進步，尤其上月底世界賽武漢站能夠與3名巴黎奧運獎牌得主競爭」。

至於亞洲三鐵U15及少年錦標賽，港將莫柏勛及倫伯翹分別在男、女子少年組奪得季軍。早前在武漢全國U系列冠軍盃賽贏得少年組混合接力金牌的丁毅臻獲U15男子組季軍；隊友Sarah Modiano於U15女子組以34分22秒奪冠。