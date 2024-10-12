網球｜史拿篤定首膺年終世一　上海大師賽決戰佐高域　鄭欽文武漢賽闖決賽寫歷史 (23:15)

面對賽事7號種子的美國球手費利斯，佐高域在4強首盤第5局率先打破對方發球局，其後力保自己發球局下以6：4先拔頭籌。雙方在次盤表現更謹慎，互保發球局下要「搶7」決勝負，費利斯曾一度把握對手接連無壓力下犯錯佔優，但他戰至細分領先6：5的關鍵時刻卻「手緊」多次失誤，終被佐高域力挽狂瀾反勝8：6，並再贏一盤7：6鎖定勝局。佐高域賽後道：「我在比賽期間，身體的確出了點狀況。還幸最後我仍能克服問題，打入決賽。這裏無論是比賽場地，以及支持我的球迷都棒極了，這令我有更大動力去爭取我的百項冠軍。」

至於佐高域的決賽對手，男單「世一」兼賽事頭號種子史拿，則在較早前另一場4強，同樣直落兩盤6：4、7：5淘汰曾在8強攆走卡路士艾卡拉斯的捷克籍「巨人殺手」馬查克。同時，史拿亦憑這場勝仗，鎖定年終男單世界一哥之位。他賽後表示：「成為（年終）世界第一，是我小時候的夢想。能夠如願一刻，真是覺得非常神奇。」

此外，昨晚完成上海大師賽正賽後上演迎來熱話的「費達拿超級摯友之夜」男雙表演賽，為觀眾帶來一場跨界合作的體育賽事。由兩年前掛拍的前瑞士籍「世一」費達拿與香港歌手陳奕迅（Eason），對陣巴黎奧運乒乓球男單及男團金牌得主樊振東伙拍國家隊網球一哥張之臻，費達拿／陳奕迅終以直落兩盤勝出，眾人亦有合照留念，樊振東賽後更笑言他們「輸給費達拿也不是很丟人」，引來場內一片笑聲。

另一方面，繼巴黎奧運女單金牌得主鄭欽文順利打入武漢公開賽4強後，另一國家隊球手王欣瑜亦在8強反勝俄籍好手阿歷山大露娃，首度晉身4強。這也是女單網壇史上首次WTA千分系列賽由兩名國手對撼，結果鄭欽文直落兩盤6：3、6：4擊敗王欣瑜後，成為首名本土選手躋身中國舉辦的WTA千分系列賽決賽。她將與頭號種子的白俄籍名將莎芭倫卡爭冠。

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