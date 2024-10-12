乒乓球｜杜凱琹亞洲賽女單淘汰申裕斌首闖4強　不敵朝鮮好手金琴英摘銅 (22:35)

近年飽受傷患困擾的杜凱琹，今夏在巴黎奧運失望而回，不過在今屆亞洲賽這名27歲港將表現回勇，不但助港隊在女子團體賽戰至4強止步取得銅牌，回到單項亦有不俗表現。由次圈打起的她先以局數3：0大勝伊朗隊球手，再於第3圈以3：2力克國家隊的石洵瑶。

及至今午上演的16強，杜凱琹再以3：2擊退中華台北隊的李昱諄，躋身8強後，這名現時世界排名第48的港將隨後惡鬥巴黎奧運兩銅得主的20歲韓國隊星將申裕斌，結果以13：11、11：9、8：11、11：9，局數3：1擊敗這名前屆亞軍，首度躋身亞洲賽女單4強。惟她同晚轉戰巴黎奧運混雙摘銀的朝鮮隊好手金琴英，以直落3局8：11、6：11、9：11敗陣，但仍以一面銅牌寫下個人此項最佳成績，亦是繼女團後單屆第2銅。

至於另一場女單4強，日本隊新星張本美和以局數3：1淘汰隊友伊藤美誠，明日與金琴英爭冠。

男單方面，19歲港隊新星陳顥樺於16強輕取印度隊對手後，8強以局數0：3不敵日本隊好手篠塚大登；而他同日伙拍師兄黃鎮廷則在男雙8強以2：3反負韓國隊的林鐘勳／安宰賢止步，同樣與獎牌擦身而過。

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