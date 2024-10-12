菁英盃｜流浪衛冕路首擊不敵理文　主帥巴貝利賽前突宣布離任 (19:20)

今屆以抽籤分成A、B兩組改踢單循環分組賽，每組首兩名晉身4強。理文上月底港超以2：1反勝流浪，今仗U22球員派出門將潘尚希、後衛羅焯熙及中場鄧筵霑，同時有夏馬特、保利臣、立花稜也、金旻奎及馬天尼斯共5名外援；流浪U22球員則由陳冠燊把關，加上龍梓軒及新加盟的李呈，並派出4名日援林遼太、菅沼駿哉、宇野木悠佑、林堂真及巴西籍鋒將雷仙奴。

今仗天氣炎熱仍有574人入場，各項賽事兩連敗的理文有荷蘭籍中場保利臣在11及35分鐘兩度施射，同樣被陳冠燊化解，半場互無紀錄。下半場58分鐘，流浪換入岡本玲仁及黃韜霖加強攻力，但被理文西班牙籍中堅馬天尼斯在63分鐘接應夏馬特開出角球頭槌破網打破僵局，並攻入他今季加盟後首個入球。落後的流浪在78分鐘換入37歲守將法蘭度串演中鋒，惟無法扳平下終以0：1負理文，衛冕首擊出師不利。理文結束兩連敗後，下仗於本月20日港超主場對均業北區；流浪則本月26日高級組銀牌8強對港會。

對於主帥巴貝利賽前自行宣布離職，流浪總幹事李輝立賽後稱：「兩日前他話病，今天他話和我們終止合約，無所謂，其實合約上可以隨時大家商討，他話病我們冇再問，大家咁好朋友，都相識了20年。」會方賽後在社交網確認巴貝利已跟球會達成結束合約協議，經已離任及祝福對方今後一切順利，並稱球會技術團隊成員將堅守崗位，以教練團模式主持日常訓練。

理文暫代主教練朱兆基認為，球隊重返勝軌可幫助教練團提升信心，但他之後會否繼續留任助教，需要視乎班主李文恩決定。另外，理文翼鋒艾華頓因傷退選作客列支敦士登一仗後，獲香港足總補選入港足名單，備戰下周二晚主場友賽柬埔寨隊。

其他報道：歐國聯｜雲迪積克國際賽首領紅 荷蘭僅和匈牙利 近10次交手首不勝

其他報道：羽毛球｜李卓耀北極公開賽男單8強不敵基士堤止步 宮崎友花女單4強飲恨