歐國聯｜英格蘭隊史首負希臘　沙卡肌肉問題傷出　客軍功臣柏夫列迪斯：為巴鐸克而戰 (17:39)

英軍賽前確認隊長哈利卡尼因傷缺陣，但暫代主帥卡斯利未有派出鋒將奧尼屈堅斯或蘇蘭基，改排無鋒陣下以比寧咸充當「假9」，並以高爾彭馬、菲爾科頓及沙卡支援。「三獅」開賽即主導形勢，惟門將比克福特10分鐘險鑄成大錯，在禁區外控球甩腳下被敵軍中場巴卡錫達吊射空門，幸後衛利維高維爾及時在門線清走力保不失。

戰至下半場49分鐘，希臘隊前鋒柏夫列迪斯在禁區擺脫是役任英軍隊長的史東斯後射地波入網，落後的主隊在51分鐘更有沙卡傷出，卡斯利其後再換入屈堅斯及蘇蘭基強攻，終在87分鐘由比寧咸禁區外勁射追平，惟補時4分鐘英軍防線再生差錯，歷高利維斯及高維爾誤會下無法解圍，被柏夫列迪斯搶下皮球後射入下絕殺英軍。希臘隊賽後3戰全勝得9分在B2組居首，英軍則以6分緊隨，兩軍將在下周一主場鬥受爾蘭及作客芬蘭。

卡斯利賽後表示：「我們今仗很多地方都不及對手，這是令人失望的。」對於未有派出正箭頭掛帥，卡斯利則稱「我們嘗試了不同的東西，並進行了20分鐘的實驗」，至於沙卡因肌肉問題傷出，這名50歲教頭表示要再由職員為他作進一步觀察。

值得一提的是，希臘隊日前有31歲後衛佐治巴鐸克倒斃家中泳池，是役除賽前有默哀儀式外，梅開二度的柏夫列迪斯比賽期間亦臂纏黑紗，並與球員一同展示巴鐸克的球衣，賽後更指「是為巴鐸克而戰」。

其他報道：友賽｜領軍首擊出師不利 韋斯活強調發揮理想 諷對手慶祝「如贏世盃決賽」

其他報道：友賽︱港足遠征歐洲1球負列支敦士登 逾300球迷入場撐 新帥韋斯活首擊轉陣未收效