世盃外｜日本作客2：0挫沙特　續全勝兼不失球獨領風騷　森保一：偉大勝利 (17:21)

日本隊近年在國際賽表現突出，雖然年初於亞洲盃決賽周8強僅負伊朗隊失望而回，但該仗過後便未嘗敗績，於賽前6戰全勝，包括於世盃外第3圈頭兩輪分別主場以7：0大勝中國國家隊（國足）及作客5：0贏巴林隊。

「藍武士」在過去兩次作客沙特阿拉伯隊均告敗陣，今仗再征沙特雙方形勢相若，主隊雖然攻勢較多但威脅不大，反觀日本多次製造黃金機會，並先於14分鐘由中場守田英正接應翼鋒三笘薰的傳中後，再傳予後上的中場拍檔鎌田大地，後者近門輕鬆快腳射入開紀錄。兩軍其後拉鋸，日本直至81分鐘由後備上陣的前鋒小川航基，接應翼鋒伊東純也的角球傳中頂入，終助日本以兩球淨勝沙特，賽後3戰全勝得9分之餘，並已攻入14球兼零失球，在C組續領風騷，拉開隨後同得4分的澳洲、沙特及巴林隊，下輪將於下周二晚返主場迎戰澳洲。

賽後森保一大讚麾下在他訂立嚴格目標下，仍能滿足要求並持續成長，形容拿下這場硬仗屬「偉大勝利」。

另外，韓國隊昨憑李在城及吳賢揆各建一功，作客以2：0挫約旦隊，在B組3戰得7分升上榜首，以較佳得失球領先同分的伊拉克隊。至於烏茲別克隊在主場以0：0悶和下半場57分鐘起踢少一人的伊朗隊，雙方賽後同樣3戰得7分，烏軍續以較佳得失球居首。

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