明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世盃外｜日本作客2：0挫沙特　續全勝兼不失球獨領風騷　森保一：偉大勝利 (17:21)

世界盃亞洲區外圍賽第3圈第3輪齊演榜首戰，其中C組的亞洲一哥日本隊今晨（11日）作客以2：0擊敗由意籍名帥文仙尼領軍的沙特阿拉伯隊，賽後成為今屆唯一3戰全勝得9分兼保持不失的球隊，出線決賽周形勢大好。賽後「藍武士」主教練森保一形容拿下這場硬仗屬「偉大勝利」。

日本隊近年在國際賽表現突出，雖然年初於亞洲盃決賽周8強僅負伊朗隊失望而回，但該仗過後便未嘗敗績，於賽前6戰全勝，包括於世盃外第3圈頭兩輪分別主場以7：0大勝中國國家隊（國足）及作客5：0贏巴林隊。

「藍武士」在過去兩次作客沙特阿拉伯隊均告敗陣，今仗再征沙特雙方形勢相若，主隊雖然攻勢較多但威脅不大，反觀日本多次製造黃金機會，並先於14分鐘由中場守田英正接應翼鋒三笘薰的傳中後，再傳予後上的中場拍檔鎌田大地，後者近門輕鬆快腳射入開紀錄。兩軍其後拉鋸，日本直至81分鐘由後備上陣的前鋒小川航基，接應翼鋒伊東純也的角球傳中頂入，終助日本以兩球淨勝沙特，賽後3戰全勝得9分之餘，並已攻入14球兼零失球，在C組續領風騷，拉開隨後同得4分的澳洲、沙特及巴林隊，下輪將於下周二晚返主場迎戰澳洲。

賽後森保一大讚麾下在他訂立嚴格目標下，仍能滿足要求並持續成長，形容拿下這場硬仗屬「偉大勝利」。

另外，韓國隊昨憑李在城及吳賢揆各建一功，作客以2：0挫約旦隊，在B組3戰得7分升上榜首，以較佳得失球領先同分的伊拉克隊。至於烏茲別克隊在主場以0：0悶和下半場57分鐘起踢少一人的伊朗隊，雙方賽後同樣3戰得7分，烏軍續以較佳得失球居首。

其他報道：友賽｜領軍首擊出師不利 韋斯活強調發揮理想  諷對手慶祝「如贏世盃決賽」

其他報道：友賽︱港足遠征歐洲1球負列支敦士登　逾300球迷入場撐　新帥韋斯活首擊轉陣未收效

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 世界盃外圍賽 世盃外 日本隊 沙特阿拉伯隊 森保一 藍武士

上 / 下一篇新聞