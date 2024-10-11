友賽｜領軍首擊出師不利　韋斯活強調發揮理想　 諷對手慶祝「如贏世盃決賽」 (13:47)

港足此戰16分鐘被敵軍隊長哈士拿攻破大門；儘管下半場積極反撲，但在孫銘謙近門射斜和祖連奴起腳中柱下未能扭轉戰局。韋斯活賽後慨嘆麾下努力未能換來應有回報，但仍滿意球隊發揮，「經過此戰，未見到需要顧慮的地方。如球隊回到亞洲賽場能保持發揮，定必贏多輸少」。

韋斯活賽前明言注入新元素，此戰安排費蘭度移入中路任後場「自由人」，後備入替的前鋒史提芬彭利拿任中場等。他提到費蘭度的角色轉變時，深信對方的用球能力有助球隊貫徹控球戰術。有香港記者則反映隨隊作客的港足球迷不滿其戰術逼搶不足，他解釋部署時，亦話中帶刺，「這是針對性部署，對手後場人腳充裕，若強推逼搶只會被他們不斷成功搓傳。這就是為何我是教練，球迷們不是。若有人不認同我們交出好表現，我會質疑他們到底對足球了解有幾多」。

列支敦士登隊擊敗港足後，終打破41場國際賽不勝走勢，對上一次贏波是2020年10月友賽2：1挫盧森堡隊。韋斯活並沒大方恭賀，更連番揶揄對手勝之不武，「他們在浪費時間，嘗試採取角球旗戰術，尾段放棄在場邊準備額外的皮球。到完場鳴笛時，更慶祝得如贏了世界盃決賽一樣」。

當地記者隨即不忘「提醒」韋斯活，列支敦士登隊只是世界排名203位，遠低於港足的157位。韋斯活則認為對手在國際賽面對歐洲強隊難免輸多贏少，港足在亞洲仍有機會擊敗一些弱隊，加上這次是港足首次作客歐洲，認為排名不反映真正實力差距。

友賽︱港足遠征歐洲1球負列支敦士登 逾300球迷入場撐 新帥韋斯活首擊轉陣未收效