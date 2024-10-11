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友賽︱港足遠征歐洲1球負列支敦士登　逾300球迷入場撐　新帥韋斯活首擊轉陣未收效 (03:24)

中國香港足球代表隊今晨（11日）遠征歐洲，出戰歷來首場作客歐洲國際友賽列支敦士登隊，有逾300名香港球迷遠道入場打氣，同時是新任主教練韋斯活首仗領軍轉陣出擊，但在上半場輸反擊先失一球，以及孫銘謙與祖連奴下半場先後錯失扳平良機，以0：1告負，被列支敦士登取得4年來首場勝仗。港足下周二晚返回香港大球場友賽柬埔寨隊。

賽事早於5個月前已落實及宣傳，據指最終有逾300名香港球迷遠征歐洲入場撐港足，包括移居英國的退役前港腳門將謝德謙及港將曾以行，賽前聚集老萊茵橋瑞士一方，一同跨越萊茵河進入列支敦士登國境，經首都華杜茲市中心步行往比賽場地萊茵公園球場，沿途持續有鼓聲及高呼加油口號。香港足總現場亦特別派發印有「Road to Europe」的限定版打氣頸巾予這班死忠。

港足新帥韋斯活正式領軍首場賽事，賽前表明要注入新元素及加強控球，今仗正選起用8名「傑志系」及3名「東方系」球員，意外地同時起用陳晉一、孫銘謙及費蘭度3名左翼衛；今年首次主場出擊的列支敦士登踢3中堅陣式，正選包括隊長哈士拿、辛度韋沙及路辛加等效力征戰瑞士次級聯賽的國內球會華杜茲，以及在意丙聯賽落班的中場馬素布卓。

世界排名157名的港足今仗穿上白色作客球衣，面對低46名、排203名的列支敦士登，陣式因應攻守情况轉換3中堅及4後衛，費蘭度任後場「自由人」時任中場時任左中堅，陳晉一與孫銘謙分任左閘與左中場。港足11分鐘起3分鐘內有3次攻門，先是費蘭度禁區外直射罰球但欠力度被對方門將班捷文布卓接實。之後前鋒安永佳右路傳中，中場余在言後上撞射再被接實，以及前鋒祖連奴把握對手解圍不遠近射高出。

當港足攻勢漸「入肉」卻在16分鐘先失守，主隊左翼衛堅度快速反擊連過周緣德及潘沛軒後突入禁區傳中，哈士拿無人看管下撞射遠柱入網。落後的港足之後多次組織進攻及兩邊傳中均無功而還，半場落後0：1。

列支敦士登換邊後收起入球功臣哈士拿，前鋒盧基路達奴接應長傳突入禁區窄角度勁射，被門將葉鴻輝撲出。50分鐘，陳晉一禁區頂快射柱邊出界。及後以右閘茹子楠入替潘沛軒，加強中前場逼搶，63及70分鐘錯失兩次黃金機會，先是顏卓彬右路傳中，孫銘謙入楔禁區門前起腳但射斜出界，以及祖連奴接應余在言傳中撞射中柱彈出。港足之後換入前鋒史堤芬彭利拿，但代替顏卓彬任中場，尾段再換入東方18歲小將吳宇曦，最終未能扳平，終負0：1。列支敦士登繼2020年10月友賽作客2：1擊敗盧森堡隊後，取得4年來首場勝仗。

友賽︱港足遠征歐洲明晚作客列支敦士登　新帥韋斯活首擊盼注入新元素

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