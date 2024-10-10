網球｜38歲拿度不敵傷患　宣布下月台維斯盃後掛拍　費達拿盼「這天永不來臨」 (20:23)

拿度近兩年因傷患纏身少有比賽，上月更傳言利華盃會是其告別戰，卻最終未有參賽，令他去向成謎，終於在今日發布的視訊訊息中說：「我即將從職業網球壇退役。現實情况是這些年一直艱難，尤其是近兩年。我認為自己已無法無止境地比賽下去。」

拿度早於2005年便在法國公開賽首度封王，至2022年為止是破紀錄的奪標14次，加上在澳網、溫網和美網共揚威8次，個人獨取22個大滿貫，而連同在2008和2016奧運分別在男單和男雙摘冠，其職業賽生涯共奪92冠，獎金總額為1.35億美元（約10.5億港元）。他又憧憬下月的台維斯盃的最後探戈，並稱這是一個循環，理由是其首個重要錦標就是20年前在這賽事奪魁。

曾與拿度激戰多年的20個大滿貫得主費達拿稱讚對方道：「多麼璀璨的職業賽生涯！我一直希望這天永遠不會來臨。感謝你在我們熱愛的網球中留下的難忘回憶，以及交出所有令人難以置信的成就。這是一種絕對的榮譽。」正在參戰上海大師賽的23歲星將史拿則說：「拿度掛拍對網壇的壞消息。他是一個令人難以置信的人。他教導年輕球員如何在球場上表現，如何處理球場上的一切事情……同時保持謙虛，從未因個人的成功而改變。」

此外，葡萄牙足球隊隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）亦表示：「 拿度你貢獻了多麼令人難以置信的網壇一頁！你那奉獻的精神、熱情和令人難以置信的才華， 一直激勵了世界各地數以百萬計的球迷。我很榮幸見證你的旅程，並能夠稱你為朋友。」

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