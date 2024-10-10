世盃外｜國足作客1：3反負澳洲　3戰皆北續零分包尾 (19:40)

澳、中兩隊此仗交手前，同樣在外圍賽第三圈賽事未響勝鼓，當中主場出擊的澳洲頭兩場分組賽只得1分，前帥阿諾特因而下台，由曾執教澳職球隊墨爾本勝利的主帥波波域接手，而他這次主場「地標」領軍的正選陣容是令人意外地排出5人防線，前線由老將米歇爾杜基及今季轉投拜仁慕尼黑的新星伊蘭昆達掛帥。

至於兩連敗的國足征澳前有主力前鋒武磊及阿蘭因傷缺陣，令國足主教練伊雲高域此役改以張玉寧及費蘭度干斯卡奧攻堅，並在開賽早段即採取全場逼搶策略，限制主隊由中場組織攻勢，並多番令澳出現誤傳。戰至上半場20分鐘，國足更憑一次後場長傳先開紀錄。當時門將王大雷大腳斬向前場，張玉寧力壓澳洲守將頂前，謝文能適時入楔禁區快射建功。

上半場補時兩分鐘，澳洲藉效力蘇超球隊喜伯年的守將路易斯米拿，接應前鋒奇治葛雲左路罰球頭槌頂入扳平。值得一提的是，國足在最近3場世盃外已經被對手四度利用死球戰術取我「士哥」。下半場接戰至53分鐘，澳洲再由奇治葛雲中路推順後，離門約20碼妙射得手，助球隊反超前2：1。

澳洲其後不時以角球及界外球「手榴彈」攻勢，嘗試續向國足防線施壓皆無功而還，但國足的零星反擊同樣未能威脅主隊。最終澳洲在92分鐘藉後備上陣的翼鋒韋路比利把握對方解圍失誤再下一城，鎖定3：1勝局完場。賽後在C組首響勝鼓的澳洲3戰得4分，重燃小組直接出線世盃決賽周的希望。至於中國爭取躋身小組前4名的機會並不樂觀，主帥伊雲高域亦前途未卜。

伊雲高域賽後為國足接連輸死球及領先下被對手反勝感到失望，並稱「我們賽前其實已經有部署」。提及國足外圍賽前景時，伊帥就堅拒投降道：「接下來仍有7場比賽，我們的目標不變，仍是小組前4名。下場主場對印尼隊的賽事，對我們全隊而言，將是一場真正的生死戰。」

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