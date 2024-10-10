乒乓亞洲賽︱國家隊女團不敵日本19年來首失冠　孫穎莎初負張本美和　港隊摘銅 (14:35)

今年亞洲賽於哈薩克首都阿斯塔納舉行，在巴黎奧運過後陳夢一直休息，王曼昱則因家庭原因臨時退賽，國家隊最終由「世一」孫穎莎領銜王藝迪及補選的陳幸同出戰。不過，孫穎莎在過去3個月已打了29場比賽，奧運後一直未有休息，又繁頻出席奧運慶功活動，雖然她在其後的澳門冠軍賽和中國大滿貫都先後順利女單奪冠，但已有疲態跡象，日前在亞洲賽女團8強對朝鮮隊，她意外地在首場以局數1：3負金琴英，其中一局曾連輸10分負2：11。

國家隊在8強及4強分別淘汰朝鮮和港隊後，決賽面對日本隊，首場由世界排名第4的王藝迪打頭陣，以局數2：3不敵16歲超新星張本美和先失一場；孫穎莎在第2場以直落3局輕取伊藤美誠追平場數，但緊接陳幸同以1：3負平野美宇，場數落後1：2陷入落敗邊緣。

關鍵第4局由孫穎莎大戰張本美和，雖然前者以11：9及11：6連取兩局，但被張本美和後勁凌厲，在兩局都在落後下以11：8及11：7反勝扳平局數，並以11：6贏得決勝局，成功「讓二追三」，令國家隊最終以場數1：3不敵日本隊，屈居亞軍，不計2021年未有參賽，自2005年一屆後首次失落亞洲賽女團冠軍，當年國家隊在4強以2：3負韓國隊，無緣決賽；張本美和除了7次交手以來首次擊敗孫穎莎，亦帶領日本隊繼2021年再封后，以及自1974年後首次在亞洲賽女團擊敗國家隊。

賽後現場部分球迷向國家隊女乒主教練馬琳大喊「下課」，而他只向觀眾揮手和鼓掌致意，之後未有出席頒獎典禮，只有5名球員上台領獎，神情肅穆。而今屆亞洲賽另一國家隊星將王楚欽亦曾在男團8強首場爆冷不敵年僅14歲的伊朗隊新星法拉吉。

港隊方面，由杜凱琹、朱成竹、吳詠琳、李皓晴、李凱敏組成的港乒女團，在4強直落3局不敵國家隊，不設銅牌戰下奪得銅牌，並連續3屆亞洲賽打入三甲。男團方面，由黃鎮廷與林兆恒和陳顥樺組成的港隊，在昨晚8強與中華台北隊激戰5場，最終場數反負2：3，無緣晉身4強，在名次賽以3：2擊敗東道主哈薩克隊，但以2：3不敵日本隊，終得第6名；其中陳顥樺曾以局數3：1挫張本智和。