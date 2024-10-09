世盃外｜國足明午征戰澳洲不容再失　伊雲高域深信麾下有力「爭好成績」 (21:10)

國足在C組頭兩輪均告敗陣，包括首擊作客以0：7慘負日本隊寫尷尬歷史，以及於次仗大部分時間踢多一人下，以1：2反負沙特阿拉伯隊。戰畢兩場硬仗後，球隊明午於阿德萊德作客澳洲隊，「袋鼠軍」此前兩輪表現同告不濟，分別主場0：1不敵巴林隊及作客0：0悶和印尼隊，在C組兩戰得1分排第5，僅比以零分排榜尾的國足為佳，亦意味雙方是役已不容再失。

戰績備受球迷批評的國足，日前罕有地未有包機，改為乘搭一般民航機出發澳洲，成為熱話，其中後衛劉洋在個人社交平台透露機上有小孩哭，疑暗示被影響休息。面對又一場關鍵戰，國足出發前已證實主力鋒將武磊及阿蘭均因傷避戰。主帥伊雲高域昨在賽前記者會亦謂：「已隊與澳洲隊一樣都有球員傷病問題，但我們已為比賽準備就緒，因這將是一支全新的隊伍，我相信麾下可在此仗爭取好成績。」值得一提的是，此仗內地將續由網上平台愛奇藝獨家直播，本港則由港台電視32台直播。

此外，今輪3組巧合同演榜首大戰，其中與國足同處C組的榜首之師日本隊作客沙特阿拉伯隊；B組次席的韓國隊征戰同分居首的約旦隊；烏茲別克隊則於A組迎戰同分居次的伊朗隊。

其他報道：友賽︱港足遠征歐洲明晚作客列支敦士登 新帥韋斯活首擊盼注入新元素

其他報道：足球｜高普落實新工作 明年元旦接任紅牛集團全球足球總監

其他報道：學界｜港九D1泳賽展開 李芯瑤破兩自由泳紀錄 馬紫玲提前承諾升讀密大冀專注

其他報道：英超︱傳曼聯董事會開7小時會議 未定坦夏格去留