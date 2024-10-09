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友賽︱港足遠征歐洲明晚作客列支敦士登　新帥韋斯活首擊盼注入新元素 (20:40)

中國香港足球代表隊現正遠征歐洲，將於香港時間周五（11日）凌晨1時30分友賽中歐小國列支敦士登隊。除了是港足首次在正式賽事作客友賽歐洲球隊，也是新任主教練韋斯活領軍首擊。這名英籍教頭在賽前明言，期望為球隊注入新元素。

列支敦士登vs.香港 周五凌晨01：30開賽

世界排名157名的港足上月起衝出亞洲，繼9月初造訪大洋洲參加斐濟三角賽，擊敗所羅門群島及打和斐濟隊而奪冠，一個月後遠征歐洲，到訪萊茵公園球場友賽低46位、排203名的列支敦士登隊。港足上次對歐洲球隊為2006年嘉士伯盃，主場分別以0：4及0：3不敵克羅地亞及丹麥隊；國際友賽則是2000年12月主場以1：2負愛沙尼亞隊。

港足上月斐濟三角賽仍由助教盧斯爾暫代督師，今仗對列支敦士登將是8月底上任的韋斯活首仗領軍，這名曾執教阿富汗隊的48歲英籍主教練，今午（9日）出席賽前記者會時表示，期望經過連日操練為球隊注入新元素及帶領獲勝，「我希望能夠為球隊注入我的足球哲學，增加地面組織和控球元素，繼續踢出具侵略性的足球，為球迷帶來娛樂」。他亦拒絕與前主帥安達臣的成績比較，「作為新教練與其聚焦過去，我更希望放眼未來，用表現爭取成功」。他續道在友賽球隊表現較賽果更重要，會透過緊接未來兩個月連場友賽，準備年底在港舉行的東亞盃外圍賽，「這支球隊有經驗有活力，每個球員都會有上陣機會，我不會留意他們年齡，更重視是表現，希望建立團隊精神，踢出悅目足球」。

同場出席記招的26歲港足中場顏卓彬提及，韋斯活多鼓勵球員更多控球，「新舊主教練的足球哲學完全不同，新教練鼓勵我們更多用球，從而製造更好威脅攻勢」。他說，今次港足首度在國際賽遠征歐洲，球員都很興奮是全新體驗，因此非常期待明仗，又提及知道有眾多港足球迷遠道而來入場，同時在港球迷亦將會捱夜睇波，稱球員會盡力比賽報答支持。這場友賽早於今年5月已公布，據指有近300名香港球迷陸續登機遠征，準備入場撐港足。

效力中超上海申花的左翼衛陳晉一表示，畢竟港足過去甚少可跟歐洲球隊比賽，故也很期待今仗，「新主教練原則性都是想踢進取足球，保持向對手施壓」。大埔中場陳肇鈞透露，小時候曾來過列支敦士登旅行，「印象中記得這個國家好鍾意製造郵票，文化跟瑞士和奧地利差不多。不過今次是我第一次在歐洲比賽，這裏天氣和場地都很舒服，這好重要，感覺上令球員無咁容易疲累」。

列支敦士登是世界排名僅高於聖馬力諾的歐洲尾二球隊，鄰近瑞士及奧地利，人口只有約4萬人。今年至今6場國際賽3和3負不勝，今仗是他們2024年首場主場，由於國內沒有聯賽，主力中場哈士拿、辛度韋沙及路辛加等，效力的首都球會華杜茲都是參戰鄰國瑞士次級聯賽。

另外，港足下周二晚上8時在香港大球場友賽柬埔寨隊一仗，中國香港足球總會宣布門票今午3時起於Ticketflap發售，正價150元、特惠票40元。

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