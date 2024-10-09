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學界｜港九D1泳賽展開　李芯瑤破兩自由泳紀錄　馬紫玲提前承諾升讀密大冀專注 (18:16)

港九區學界D1游泳比賽今日（9日）在九龍公園游泳池展開。首日賽事共誕生兩項新紀錄，由協恩中學的李芯瑤分別在女子乙組（B Grade）50米及100米自由泳初賽創下。

李芯瑤早上在女子50自游出25.18秒，打破馬紫玲上屆創下的25.81秒女乙紀錄。她下午轉戰100自初賽游出55.60秒，再打破馬紫玲上屆譜寫的55.96秒女乙紀錄；兩項成績均比女甲（A Grade）紀錄快，並以首名晉級決賽。

李芯瑤完成今日賽事後，個人累積的游泳學界紀錄增至5個。她表示本月底將隨港隊出戰世界盃仁川站，故訓練計劃未特意為D1調整，但現讀中四的她對首次名留女乙紀錄史冊感興奮，「上屆有點過度訓練，手不太伸得直，沒有破紀錄，這次總算圓了心願」。她又指今屆協恩女乙實力不俗，希望能在接力項目衝擊冠軍。

今屆擔任拔萃女書院隊長的馬紫玲，繼兩年前「越級」挑戰女甲後，今屆終以適齡身分再戰。她在100自初賽以1分00.20秒、總成績第4名完成，而首50米分段時間為26.17秒，較其個人兩年前創下50米女甲紀錄（26.38秒）快。

就讀中五的馬紫玲上月中決定跟隨何詩蓓、簡綽桐等港將，承諾在2026年中學畢業後升讀美國密歇根大學，「我的潛力還未完全發揮出來，香港未必能給予最好的發展機會，因此一心想去美國。希望早點決定後可全神貫注在學業和游泳，不要被升學事情阻礙」。她另表示，本月底將代表香港參與在巴林舉行的世界中學生運動會，目標刷新個人最佳成績（PB）。

首日賽事完結後，聖若瑟書院暫以54分在男子團體總成績力壓英華書院1分領先，力爭31連霸的拔萃男書院因在男丙（C Grade）4×50自接力被取消資格，暫落後聖若瑟兩分排第3。至於劍指36連霸的拔萃女書院，則在女子團體總成績與香港國際學校、協恩中學及德望學校以54分並列女子團體總成績首位。賽事將於下周五（18日）上演決賽日。

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