英超︱傳曼聯董事會開7小時會議　未定坦夏格去留 (16:14)

曼聯今季英超7戰僅8分暫列第14名，近5仗4和1負不勝，是「紅魔」35年來最差開局。英國《泰晤士報》及《天空體育》等報道，曼聯董事會今晨在倫敦的大股東英力士集團辦公室，舉行了一場長達7小時的會議，班主之一拉特克里夫、行政總裁奧馬貝拉達、體育總監艾斯禾夫等高層悉數出席，據報會議討論了曼聯及坦夏格開季的表現。由於會議結束後若有重大決策，一般情况球會將隨即宣布，但今次未有任何聲明，或有關領隊去留消息傳出，因此暫時未有立即辭退坦夏格的決定，這名54歲荷蘭隊預計將繼續帶隊，至少備戰下周六英超主場對賓福特的賽事。

曼聯上季英超只得第8名，當時已傳坦夏格帥位不穩，但他最終在英格蘭足總盃擊敗曼城，令球隊連續兩季可高舉獎盃，最終管理層今夏決定激活其合約續約一年的條款。

另邊廂，《The Athletic》報道，曼城足球總監碧格利斯坦或將於完季後離職，這名現年60歲西班牙籍前巴塞隆拿高層於2012年10月加盟曼城，一直與領隊哥迪奧拿合作無間，是「藍月」過去12年成功的關鍵人物之一。但報道稱，他的離任不會對哥迪奧拿的去向有重大影響，亦跟最近與英超賽會的訴訟案件完全無關，而曼城將於明年初擬定其繼任人。