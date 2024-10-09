足球｜高普落實新工作　明年元旦接任紅牛集團全球足球總監 (19:00)

57歲的高普上季離開執教近9年的「紅軍」後，他曾表明短期內不會再擔任主帥，令其去向一直未明。直至紅牛集團今午宣布高普將擔任該集團全球足球總監，明年1月1日起履新，負責監督該集團旗下各支球隊，向他們提供未來願景建議，並協助支持全球球探業務及培訓教練，但他不會參與一眾「紅牛系」球會的日常營運。

高普接受紅牛集團訪問時表示：「在足球場上執教了近25年後，對於參與新工作感到非常興奮，角色雖然已經改變，但我對足球的熱情沒變。」這名德國籍名帥又提及透過加入該集團，希望培養和支持更多足球人才。他將於明年1月中舉行的記者會上正式亮相。

據英國《天空體育》報道，高普與紅牛集團簽署的合約中有一條特別附帶條款，若未來獲德國隊招攬可即時解約。德國隊現由37歲少帥拿高士文執教，目前合約至2026年世界盃後結束。

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