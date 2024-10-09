明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜高普落實新工作　明年元旦接任紅牛集團全球足球總監 (19:00)

前英超球會利物浦的德籍主帥高普將返新工！紅牛集團今午（9日）宣布，高普將於明年1月1日元旦日起出任該集團的全球足球總監，負責管理及監督包括德甲RB萊比錫、奧地利球會薩爾斯堡、美職紐約紅牛及巴甲巴拉干天奴紅牛等「紅牛系」球隊，提供未來足球發展的建議。

57歲的高普上季離開執教近9年的「紅軍」後，他曾表明短期內不會再擔任主帥，令其去向一直未明。直至紅牛集團今午宣布高普將擔任該集團全球足球總監，明年1月1日起履新，負責監督該集團旗下各支球隊，向他們提供未來願景建議，並協助支持全球球探業務及培訓教練，但他不會參與一眾「紅牛系」球會的日常營運。

高普接受紅牛集團訪問時表示：「在足球場上執教了近25年後，對於參與新工作感到非常興奮，角色雖然已經改變，但我對足球的熱情沒變。」這名德國籍名帥又提及透過加入該集團，希望培養和支持更多足球人才。他將於明年1月中舉行的記者會上正式亮相。

據英國《天空體育》報道，高普與紅牛集團簽署的合約中有一條特別附帶條款，若未來獲德國隊招攬可即時解約。德國隊現由37歲少帥拿高士文執教，目前合約至2026年世界盃後結束。

其他報道：學界｜港九D1泳賽展開　李芯瑤破兩自由泳紀錄　馬紫玲提前承諾升讀密大冀專注

其他報道：英超︱傳曼聯董事會開7小時會議　未定坦夏格去留

相關字詞﹕體育 足球 紅牛 RB萊比錫 薩爾斯堡 高普 利物浦 編輯推介 英超 德甲 奧地利 紐約紅牛 足球總監

上 / 下一篇新聞