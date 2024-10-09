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籃球高級組銀牌｜泰那領永倫絕地反勝南華　周四晚再戰決勝負　荃灣挫均安封后 (00:25)

香港男子籃球高級組銀牌賽總決賽昨晚（8日）於伊利沙伯體育館上演，「黃金戰士」永倫在這場「紅黃」大戰憑加拿大籍外援泰那在完場前4秒射入奠勝三分球，以72：70「準絕殺」南華，因賽事採用雙敗淘汰制，故雙方將再次於明晚在修頓室內場分出勝負。女子組方面，荃灣在總決賽以55：54險勝均安，以全勝姿勢首奪冠軍。

從負方賽取得「復活」資格殺入總決賽的永倫，雖是役有美國籍外援蓋帝斯在首節獨取14分，但仍以18：20先落後首節。今季銀牌賽未嘗一敗、在勝方決賽以78：65力挫上屆冠軍滿貫的南華，於次節靠外援安德拉、葉耀邦及曾湛元等手感火熱下，打出25：11攻勢，半場拉開比數至45：29。

下半場初段，球場計時器失靈令球賽一度暫停，引來觀眾一片噓聲，但沒影響永倫各個球員找回手感，眾將在第3節打出19：11攻勢，追至落後8分。永倫其後乘勇於第4節不斷收窄比分並於末段反超，即使南華靠喀麥隆籍中鋒安德拉在完場前13秒的兩分跳投領先1分，但永倫隨後靠全場貢獻16分、8個籃板及5次助攻的後衛泰那在完場前4秒射入關鍵三分球，最終以72：70絕地反勝南華，明晚再於修頓室內場與對方分勝負，決出今季高級組銀牌賽冠軍。值得一提的是，兩軍內線主力蓋帝斯及安德拉此仗齊齊貢獻「雙雙」，前者取27分及22個籃板，後者則貢獻17分及19個籃板。

女子組方面，上屆女子甲組常規賽冠軍荃灣，繼首輪賽事以77：66輕取均安後，昨仗憑得分主力關海珮獲取全隊最高得分下，在總決賽以55：54驚險地再挫對方，升班兩季以來首奪高級組冠軍。荃灣主教練任明敏賽後表明是後雖然外圍投射狀態不錯，但「因平時作賽的球員出現失誤，被對手在第3節追回來，希望後備席的球員未來在聯賽能貢獻多些」，她亦大方稱讚對手均安的主將唐曉蕾是整個女子甲組最強球員。

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