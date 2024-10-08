傳奇退役｜恩尼斯達掛靴結束22年職業生涯　為過去淚水感動自豪　料先投身青訓教練 (21:32)

恩尼斯達早前預告將於本月8日這個有其標誌性8號球衣的日子宣布重要事情，外界早已報道他將宣布掛靴。小白今日返回母會巴塞隆拿，在家人陪同下出席告別儀式，沙維、碧基及迪高等一眾巴塞前隊友名宿都有出席。他發言時表示，從沒想過這天會來臨，「過去日子所流的眼淚都是充滿感動和自豪，而不是悲傷的眼淚，經歷許多艱難、努力和犧牲後最終實現了夢想，從未有放棄念頭，感謝一路上陪伴在我身邊的每個人」。他稱很幸福能夠在所愛的事業得到職業球員所有榮譽，並提及他的生命已離不開足球，稱願意將來以另一個身分重返巴塞隆拿。西班牙傳媒報道，小白計劃由青年軍教練做起，逐步展開執教生涯。

作為巴塞前隊友，阿根廷球王美斯亦在社交網發文，形容這名中場大師是他遇過最神奇兼最有「魔法」的隊友之一，「是我最喜歡並肩作戰的隊友，現象級球員，足球會想念你，我們也是」。除了恩尼斯達效力過的巴塞及神戶勝利船發文祝福，就連巴塞死敵的皇家馬德里亦有發聲明致敬，表達對這名傳奇的認可及欽佩，「他的足球和價值觀為這項運動作出偉大貢獻」。

恩尼斯達出身巴塞拉瑪西亞青訓，2002至18年在巴塞一隊16年來共上陣674場，入57球及貢獻135次助攻，協助贏得4次歐聯及9次西甲冠軍等殊榮，包括在2009及2015年成為「三冠王」，他與沙維及布斯基斯的西班牙中場組合為人津津樂道。他2018年轉戰亞洲加盟日職豪門神戶勝利船，協助贏得日皇盃及日本超級盃，並在離隊一季贏得日職，去年8月轉投阿聯酋的酋長會；國家隊方面，小白於2008至18年為西班牙隊上陣131次入13球，贏得2008及12年歐洲國家盃冠軍，以及在2010年世界盃決賽加時攻入奠勝球擊敗荷蘭隊封王。22年職業生涯共贏得38項錦標，共上陣962場且從未領取紅牌，亦多次出現被4、5名敵將緊防的「名場面」。此外，他在2010及12年均打入金球獎三甲，並多次入選國際足協或歐洲足協的年度最佳陣容。