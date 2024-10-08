足球｜荷蘭名宿尼斯堅斯離世享年73歲　被譽為「全能足球」創始人之一 (20:55)

荷蘭足總發表聲明道：「尼斯堅斯辭世，荷蘭和世界球壇失去一個傳奇……獨特的攔截、卓越的閱讀球賽能力和標誌性的12碼射術，他將永遠是荷蘭足球史上最優秀的球員之一。」

尼斯堅斯球員時代的最光輝歲月在阿積士和巴塞隆拿度過，其間曾與已於2016年離世的告魯夫合作無間，最高成就是以「全能足球」踢法協助阿積士連奪1971至73年3屆歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）冠軍，並是1979年巴塞贏得歐洲盃賽冠軍盃（歐霸前身）的功臣。他同年加盟美國的紐約宇宙，並曾與已故的德國隊名宿碧根鮑華一同來港獻技，友賽由已故港足名將胡國雄領軍的精工打和3：3。

這名一代荷蘭中場於國際賽頂峰之作是與告魯夫取得1974年世界盃亞軍，以及於1978年世盃在告魯夫沒參賽下，仍帶領「橙軍」再獲亞軍。總計他在國際賽上陣49次入17球，其中12球來自世盃，而其名言是「最美麗的足球並不代表總能勝出，但令我難以置信的是，全世界仍然談論那支荷蘭隊。最好和最美的足球，就是全攻全守的全能足球。」

此外，他亦是現任荷蘭隊主教練朗奴高文的偶像，後者道：「當年踢街波時，每個波友都說自己要做告魯夫或雲漢尼金，但我願做尼斯堅斯，他的風格真的很吸引我，例如是他的戰意。」

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