明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜荷蘭名宿尼斯堅斯離世享年73歲　被譽為「全能足球」創始人之一 (20:55)

荷蘭足總昨晚（8日）證實，協助荷蘭隊連奪1974和78年世界盃亞軍的名宿中場尼斯堅斯，於當地時間星期日離世，享年73歲。他與已故荷蘭「球王」告魯夫及前帥米高斯共同被譽為「全能足球」創始人。

荷蘭足總發表聲明道：「尼斯堅斯辭世，荷蘭和世界球壇失去一個傳奇……獨特的攔截、卓越的閱讀球賽能力和標誌性的12碼射術，他將永遠是荷蘭足球史上最優秀的球員之一。」

尼斯堅斯球員時代的最光輝歲月在阿積士和巴塞隆拿度過，其間曾與已於2016年離世的告魯夫合作無間，最高成就是以「全能足球」踢法協助阿積士連奪1971至73年3屆歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）冠軍，並是1979年巴塞贏得歐洲盃賽冠軍盃（歐霸前身）的功臣。他同年加盟美國的紐約宇宙，並曾與已故的德國隊名宿碧根鮑華一同來港獻技，友賽由已故港足名將胡國雄領軍的精工打和3：3。

這名一代荷蘭中場於國際賽頂峰之作是與告魯夫取得1974年世界盃亞軍，以及於1978年世盃在告魯夫沒參賽下，仍帶領「橙軍」再獲亞軍。總計他在國際賽上陣49次入17球，其中12球來自世盃，而其名言是「最美麗的足球並不代表總能勝出，但令我難以置信的是，全世界仍然談論那支荷蘭隊。最好和最美的足球，就是全攻全守的全能足球。」

此外，他亦是現任荷蘭隊主教練朗奴高文的偶像，後者道：「當年踢街波時，每個波友都說自己要做告魯夫或雲漢尼金，但我願做尼斯堅斯，他的風格真的很吸引我，例如是他的戰意。」

其他報道：足球｜友賽種族歧視黃喜燦風波　涉事科木球員遭FIFA禁賽10場

相關字詞﹕體育 尼斯堅斯 告魯夫 世界盃 荷蘭 朗奴高文 精工 胡國雄 全能足球 米高斯 阿積士 巴塞隆拿 歐聯 歐洲冠軍球會盃 編輯推介

上 / 下一篇新聞