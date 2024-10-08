英超︱曼城關聯方交易規則官司「小勝」英超賽會 (19:58)

APT是紐卡素在4年前被沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）的收購過程中，英超為免發生違反財務公平競爭而制定的規例。在這次訴訟中，曼城針對被英超賽會在審核與關聯方的贊助上，未能給予足夠資訊及機會回應，而且審核時間超過25天的期限。

獨立仲裁委員會裁定曼城可就上述裁決向賽會索償，但曼城也被駁回有關被賽會針對和成為偏見的受害者等的質疑。值得一提的是，曼城今次的證人包括車路士、紐卡素和愛華頓；支持賽會則有阿仙奴、曼聯、利物浦、韋斯咸、賓福特、般尼茅夫、富咸及狼隊。

此外，國際賽檔期如箭在弦之際，在英超排第14位的曼聯日前打和阿士東維拉後證實守將哈利馬古尼因小腿受傷缺陣數周，隊友中場明奈、翼鋒阿歷真度加拿祖及後衛馬沙拉奧亦掛彩，分別退出英格蘭、阿根廷及摩洛哥隊，而與明奈無緣代表英軍在歐洲國家聯賽面對希臘和芬蘭隊的，還有傷兵維拉後衛安斯干沙及諾定咸森林中場基比斯韋特。此外，阿仙奴攻擊手夏維斯也已因傷退出德國隊，將避戰波斯尼亞及荷蘭隊的兩場歐國聯比賽。

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