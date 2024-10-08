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足球｜友賽種族歧視黃喜燦風波　涉事科木球員遭FIFA停賽10場 (18:10)

現被意甲球隊科木外借至意乙切塞納的意籍後衛馬高古圖（Marco Curto），今夏與英超球會狼隊踢季前熱身賽期間，向對手的韓國隊射手黃喜燦以帶有種族歧視的說話出言侮辱，今晨（8日）正式被國際足協（FIFA）停賽10場，其中5場緩刑兩年，並須接受培訓和教育。

該事件發生於今年7月在西班牙進行友賽時，當時代表科木的馬高古圖以香港著名演員成龍（Jackie Chan）形容黃喜燦。今季意甲升班馬科木雖過去曾發聲明指出，涉事球員沒歧視之意，但韓國足協其後介入事件，直至今晨FIFA宣布25歲的馬高古圖需就歧視行為負責，判罰停賽10場，其中5場比賽緩刑兩年，該球員也被要求提供社區服務，並在FIFA批准的組織中接受培訓和教育。

狼隊足球營運行政總監馬克韋特表示歡迎FIFA的裁決，認為停賽明確地表達出足球或社會不能容忍種族主義和歧視行為。此外，科木亦宣布將在明年2月次循環回到主場對拿玻里時，向作客球迷提供免費啤酒。

國際賽方面，意大利隊將在周五凌晨的歐洲國家聯賽A2組主場大戰比利時隊，惟原獲徵召的費倫天拿前鋒摩斯堅恩因傷退隊，補選今季上陣9場入5球的烏甸尼斯前鋒羅倫素盧卡；將在周六歐國聯A3組作客波斯尼亞隊的德國隊，亦宣布阿仙奴鋒將夏維斯需處理膝傷而退隊。

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