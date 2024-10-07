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足球︱迪基亞偕邁治蘭共救3個12碼　費倫意甲挫AC米蘭　法甲PSG失分摩納哥升榜首 (21:26)

開季至今表現未如人意的AC米蘭，今晨（7日）作客又以1：2負費倫天拿。值得一提的是，今夏加盟「紫百合」的曼聯前門將迪基亞，此役與米蘭門將邁治蘭齊發威，合共救出3個12碼。

AC米蘭甫開賽22分鐘即因後衛迪奧靴南迪斯禁區內犯規輸12碼，儘管邁治蘭撲出費倫天拿前鋒摩斯堅恩的射門，米蘭仍在35分鐘被費倫中場耶仙艾里打開紀錄。米蘭其後在44分鐘及54分鐘獲得兩次極刑機會，但迪奧靴南迪斯及譚美阿巴謙的操刀均被費倫龍門迪基亞力挽狂瀾。

米蘭翼鋒基斯甸普列錫雖其後在60分鐘一度為米蘭追和，惟費倫的艾拔古蒙臣於73分鐘接應摩斯堅恩頭槌二傳後快射建功，終助球隊以2：1挫有迪奧靴南迪斯在補時階段領紅的米蘭。米蘭及費倫賽後7戰分別以11和10分排在第6及11位。

法甲方面，繼上周歐聯次輪作客以0：2不敵阿仙奴後，巴黎聖日耳門（PSG）今晨回師聯賽，作客只能與尼斯各一言和。PSG賽後7戰得17分續保不敗，但亦未嘗敗績的摩納哥則以19分升上榜首。

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