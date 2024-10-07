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西甲︱羅拔仔26分鐘內「戴帽」巴塞大捷　皇馬雲尼斯奧斯與米列達奧掛彩　避戰巴西世盃外 (19:45)

「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基今晨（7日）上半場26分鐘內演帽子戲法，令西甲一哥巴塞隆拿作客以3：0大勝艾拉維斯，賽後9戰得24分，續多次席皇家馬德里3分。

36歲前鋒羅拔利雲度夫斯基，此役先在7和22分鐘獲翼鋒拉芬夏比洛尼助攻，後於32分鐘接應守將艾利加西亞傳送埋齋，令艾拉維斯主場淨吞3蛋，而美中不足是巴塞攻擊手費倫托利斯甫開賽6分鐘便因觸傷肌肉退下火線。此外，巴塞的17歲新星拉明耶馬此役毫無表現，於67分鐘被換出時更怒擲護脛在地上。同日為馬德里體育會第400次上陣的基沙文，雖開賽僅51秒便助攻新兵鋒將祖利安艾華利斯，卻在84分鐘被主隊皇家蘇斯達逼和1：1完場，賽後以17分名列第3。

另外，皇馬日前挫維拉利爾後，翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞及中堅艾達米列達奧分別頸部和大腿受傷，繼利物浦門將艾利臣比加後，亦無緣代表巴西隊稍後在世界盃南美洲區外圍賽出戰智利和秘魯隊。

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