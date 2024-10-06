友賽︱港足啟程赴列支敦士登備戰友賽　尼高拉斯首獲召「榮幸代表出生地」 (23:45)

尼高拉斯在香港土生土長，父母為南美的玻利維亞人，另有智利國籍。他在2022／23年球季以外援身分為深水埗初戰港超，去年決定放棄智利籍申領特區護照，改以本地球員身分出賽。隨深水埗上季完結後「自降」甲組，尼高拉斯今季轉投上屆港超亞軍大埔，今季聯賽4仗皆有上陣，並交出兩次助攻，終換來首次港足徵召。

略懂廣東話的尼高拉斯先以英語受訪，稱出戰國際賽是所有人的夢想，並隨即以廣東話說出代表香港的渴望，「喺呢度出世，喺呢度長大，覺得自己是香港人，很榮幸能代表這地方」。他透露陳肇鈞等同屬大港腳的大埔隊友，在其入選後着他「享受當刻」，稱已急不及待在這次國際賽期盡情發揮，「當我踏上球場，我會為球迷和教練全力以赴，同時希望向其他隊友學習，他們國際賽經驗都比我豐富」。

港足凌晨乘搭CX383客機，經瑞士蘇黎世前往列支敦士登，本港時間周五凌晨1時半將在當地萊恩公園球場友賽列支敦士登隊；周六清晨返港後，下周二晚上8時在香港大球場友賽柬埔寨。港足主帥韋斯活目前身處海外，今晚未隨港隊出發。

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