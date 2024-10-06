英超︱曼聯悶和維拉跌落第14位　車路士打和10人森林續當「四哥」 (23:06)

曼聯此役以海倫掛帥，輔以拉舒福特及阿歷真度加拿祖側擊，後場則棄利辛度馬天尼斯及馬菲斯迪歷特，改由哈尼馬古尼及36歲的莊尼伊雲斯握守中路。維拉以奧尼屈堅斯為箭頭，摩根羅渣士從後策應，中場則由泰利文斯及巴克里「派牌」。曼聯甫開賽5分鐘便有首個攻門，拉舒福特中場左路截獲皮球後長驅直進，之後擺脫敵衛勁射但被維拉門將達米安馬天尼斯擋出。羅渣士3分鐘後還以顏色抽射但中網側。

12分鐘，維拉守將安斯干沙傷出由迪亞高卡路士入替，其隊友謝登則在20分鐘於左路發難後「推大位」怒射僅告柱邊斜出。38分鐘，曼聯的加拿祖左路接應拉舒福特回傳命射但又過不了達米安馬天尼斯的十指關。此後雙方攻勢放緩下終互交白卷結束半場。

總計曼聯上半場先後有中場基斯甸艾歷臣、中堅馬古尼及中場明奈因侵犯對手領黃，而馬古尼更疑因小腿受傷下半場退下火線，改由馬菲斯迪歷特入替，同時亦以守衛域陀連迪路夫入替右閘馬沙拉奧。以原班人馬續戰的維拉於56分鐘有泰利文斯接應橫傳第一時間施射但被曼聯門將奧拿拿撲出。63分鐘，維拉主帥艾馬利換入今季英超已斬獲4球的「後備殺手」祖漢杜蘭；1分鐘後，曼聯又以鋒將約舒亞舒克斯及安東尼馬菲泰斯入替海倫和拉舒福特強攻。68分鐘，般奴費南迪斯主射罰球中楣彈出，未能打破僵局下，兩軍終以0：0言和。

至於賽前各賽事五連勝的車路士與客軍諾定咸森林上半場悶後0：0後，下半場49分鐘終藉森林前鋒基斯活特打開紀錄，但車路士中場高爾彭馬8分鐘後便助攻鋒將馬度基射入扳平。78分鐘，森林有中場禾特普斯「兩黃變一紅」被逐，而車路士則在3分鐘後調入尼干古及祖奧菲歷斯加強火力，惟始終無力撕破森林防禦網，以1：1言和終場。

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