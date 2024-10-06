網球｜湯珍奴域港網125賽挫卡拉杜遜封后　嘉奧芙中國賽奪冠 (22:32)

非種子球手湯珍奴域在女單決賽先輸一盤4：6，惟其後在次盤及決勝盤各做出一次破發下，連取兩盤6：4擊敗卡拉杜遜，最終在這項香港首辦的125級世巡賽稱后。女雙方面，早前在首圈淘汰38歲中華台北隊名將謝淑薇及澳洲籍球手比莉爾的妮古莉絲古／露絲，在決賽以盤數2：1力挫日比野菜緒／二宮真琴奪冠。

至於世界第6的20歲美國籍星將嘉奧芙今於中國公開賽女單決賽以直落兩盤6：1、6：3輕取非種子捷克籍球手梅祖娃，成為14年來最年輕的中網冠軍，也是繼「細威」莎蓮娜威廉絲在2004和2013年之後，第2位在北京封后的美籍選手。

另邊廂，意大利籍「世一」史拿在上海大師賽男單32強以盤數2：1反勝阿根廷籍球手伊捷維尼；「世二」的西班牙籍名將卡路士艾卡拉斯則在32強以直落兩盤淘汰24歲國家隊代表吳易昺，也是繼上圈擊敗商峻程後，連續兩輪殺退東道主球手。

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