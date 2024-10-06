巴黎奧運︱張家朗領銜眾港將出席海洋公園祝捷活動　石偉雄冀養傷後再想前路 (20:30)

今屆巴黎奧運港隊分別在劍擊及游泳上共奪得2金2銅，創下歷屆奧運會最佳隊史成績，其中衞冕男子花劍金牌得主的張家朗、「跳馬王子」石偉雄、滑浪風帆隊的馬君正、鄭清然及單人帆船代表的貝俊龍今均有現身，與在場市民進行互動問答及拍攝留念，其後一眾港隊運動員到位於海洋公園中央的人工湖觀賞夜光音樂匯演，配合港協暨奧委會的標誌，光影更展現出各個港將在巴黎奧運上的英姿。

32歲的石偉雄活動後受訪時透露，經過檢查後發現腳部傷勢較出戰奧運前更差，「這段時間除了休息外，我已進行復康治療，希望腳傷會快點好，現在訓練強度還是比較低，康復後才能進行下一個計劃，因為我都需要循序漸進，不想恢復一半之後，因趕住比賽而影響康復的進度」。

連續兩屆奧運奪金的張家朗感高興道：「好久沒來到海洋公園，能夠見到新的設施。」將追求世界賽冠軍而達成「大滿貫」目標的他又表示，已重啟練習三至四個星期，「由於休息了一個多月，所以逐漸以輕鬆練習為主，教練也很好，視乎我的身體狀態及反應再作調整訓練安排」。

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