港超｜換帥理文負東方續頹　會長擬覓外籍新教頭　盼修補團隊合作挽球迷 (21:20)

理文上周三在亞冠盃2的G組次輪作客新加坡以1：3不敵淡濱尼流浪，主教練曾昭達翌日卸任前往進修。這支上屆港超冠軍此戰有兩名鋒將艾華頓和保連奴因傷缺陣，其中前者確定與外流中甲無錫吳鉤的後衛余煒廉退出港足大軍，冠忠南區前鋒史提芬彭利拿和同樣來自理文的後衛杜度獲補選。東方上周四亦在亞冠盃2出戰E組次輪，在主場以2：3不敵日職勁旅廣島三箭，及至今仗續有西班牙籍前鋒巴杜姆因傷避戰。

東方開賽頭10分鐘壟斷控球權，使理文受壓難以越過半場。理文其後站穩陣腳漸有攻勢，18分鐘曾藉敵軍門將葉鴻輝短傳失誤，由保利臣輕鬆射入，但因越位在先「食詐糊」；21分鐘更因後衛李毅凱後場胸口回傳乏力，讓東方翼鋒馬希偉門前「偷雞」得手，半場落後0：1。

換邊後，理文前鋒羅沙58分鐘禁區內遭東方後衛高素巴耶夫踢跌，球證廖國文翻看視像裁判（VAR）片段後直指12碼點；理文由中場保利臣操刀射入。不過，理文僅扳平比數6分鐘，被東方中場馬高斯主射罰球「省」中人牆彈入再度落後。理文末段展開狂攻，惜門前連番威脅無功而返，終1：2吿負。理文賽後5戰9分排第5；東方則5戰13分，以兩分反壓傑志升上榜首。

理文各賽事吞下兩連敗，包括李毅凱等球員賽後情緒低落，需由職員安慰。會長李文恩賽後交代曾昭達去向，稱感覺對方壓力太大需休息，並會攻讀亞洲足協專業級教練牌照，暗示對方仍是理文一員，「面對爭取蟬聯聯賽和亞冠盃2戰線，對年輕教練而言未必承受到此壓力」。他認為球會上下面對亞洲賽，感覺「諗多咗嘢」，今季餘下時間希望修補球隊合作性，踢出表現挽回球迷支持，「呢幾場好似失咗一啲球迷。足球不能沒球迷（Football without fans is nothing），希望重新吸引球迷觀賞賽事」。李文恩另透露，理文已着手物色新帥，潛在人選均為外籍教頭，明年1月轉會窗則希望增添中後場球員。

朱兆基則強調理文作為爭標分子，「下場唔可以再踢到咁」。他承認球隊正面臨信心危機，感覺球員開季至今背負太多包袱，「很多人都覺得唔衰得，出得嚟一定要贏，面對這些壓力，自然踢得不好」。他透露李文恩並無對其設下成績目標，只希望麾下重新享受足球，「如果喜歡作賽，不用我叫都會跑。如何踢、如何防守，他們都知道，只是差點信心」。

同日另一仗，「升班馬」九龍城憑巴西籍前鋒卡朗開賽1分鐘閃電開紀錄，連續3仗建功，加上韓援李根好43分鐘再下一城，在深水埗運動場主場2：0淨勝標準流浪，取得兩連勝，6戰10分排第4位；流浪5戰3分排第7。

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