英超︱高華錫沙卡表現八面玲瓏　曼城阿仙奴奏捷續追利物浦 (17:53)

自上月中場奇雲迪布尼及洛迪卡斯簡迪先後受傷後，曼城近期表現呈不穩，昨賽前兩場英超均和波失分，迎戰過去5場英超不敗的富咸也先在26分鐘失守，後者前鋒魯爾占美尼斯禁區內後腳妙傳予中場安達斯彭利拿射入，但近期獲曼城重用的中場高華錫分別在32和47分鐘勁射破網反超前，加上另一中場謝利美杜古的82分鐘也取得今季聯賽首球，終助「藍月」以3：2力克88分鐘再入一球的富咸，並平了隊史連續30仗不敗紀錄。

曼城主帥哥迪奧拿說：「當對手起用5名後衛，便可令高華錫在離門18碼一帶獲得自由。現在對手不能再忽視他，否則他會再次建功。」高華錫賽後說：「這兩個入球對我意義重大，因為太太已第2次懷孕了。」

阿仙奴翼鋒布卡約沙卡的表現不讓高華錫專美，他同晚分別於58和68分鐘在右路妙傳鋒將夏維斯及加比爾馬天尼利建功，並在88分鐘在禁區內截得日籍敵衛菅原由勢皮球後射入埋齋，以3：1反勝在55分鐘曾先開紀錄、有門將蘭斯達爾首倒戈的修咸頓。另外，夏維斯已連續7場主場建功看齊球隊名宿尹佩斯的隊史紀錄。

此外，李斯特城主場以1：0勝般尼茅夫後首響勝鼓升上第15位，而榜尾4隊狼隊、修咸頓、水晶宮和葉士域治仍未開齋，後者更有中場盧安高足踝受傷，將無緣在國際賽復出，代表澳洲隊在世界盃亞洲區外圍賽第3圈A組對中國和日本隊。至於利物浦作客挫水晶宮期間，有門將艾利臣比加因觸傷腿筋在79分鐘退下火線，令他肯定無緣稍後代表巴西隊，在世盃南美洲區外圍賽分別對智利和秘魯隊，而領隊史諾則稱對方將需唞數周。

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