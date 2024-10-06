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羽毛球︱鄧謝配全港錦標賽5奪混雙冠軍　吳英倫挫伍家朗首封王 (17:35)

全港羽毛球錦標賽今（6日）於灣仔伊利沙伯體育館上演高級組決賽日，或是最後一次搭檔參賽的混雙星級組合鄧俊文／謝影雪，以局數2：0擊敗港隊隊友呂俊瑋／楊霈霖，第5次合力奪得冠軍；港隊新星吳英倫則於男單以2：1力克大師兄伍家朗，首度主場封王。

有傳於年底拆伙的鄧俊文／謝影雪，繼早前世巡賽的香港網球公開賽後，今在全港錦標賽再於主場球迷面前獻技。二人於混雙決賽面對後輩呂俊瑋／楊霈霖，首局早段落後下，及至末段打出一段9：2攻勢，反勝21：17先取一局。次局「鄧謝配」早早拉開比數下，終再贏一局21：9，直落兩局拿下勝利，第5次合作於此項賽事奪冠。

另外，20歲港隊新星吳英倫於男單決賽以21：19、18：21、21：17，局數2：1力克伍家朗首奪全港賽錦標。至於22歲印度裔港隊好手馬子雪則於女單決賽以直落兩局21：19、21：11擊敗年僅14歲的葉心悠，繼2021年後再度封后。

其餘雙打項目方面，單日雙賽的呂俊瑋伙拍洪魁駿在男雙以直落兩局21：19擊敗高傑／高城熙封王；而女雙則因吳芷柔因傷退賽，其拍檔吳詠瑢改為伙拍梁悅儀，與原定對手「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖進行表演賽。

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