新興運動︱五人棒球世界盃10.7中環海濱開打　12列強會師港隊圖靠默契拚勝 (21:57)

文：林欣澤、圖：楊柏賢

鄭鎧霆是港隊棒球代表，曾出戰2018年雅加達巨港亞運和去年杭州亞運等國際賽，這次為圓「世盃夢」投身五人棒球，即使為港征戰無數，還是倍感緊張，「能出戰世界盃，更是在香港上演，當然想為港隊參賽。過去確實曾幻想過在中環海濱、維港旁邊打棒球，想不到這次可以用五人棒球形式實現」。不過跟傳統棒球差異，讓鄭鎧霆需時適應兼戰五人棒球，「傳統棒球是硬身，五人棒球是用軟綿綿的橡膠波，擊球傳球用力要控制一下，不然太大力隊友也難接」。

戴文君本身已是排球及足球兼項選手，3年多前參與五人棒球體驗課程後，決定進一步擴大運動領域。她認為五人棒球比其餘兩項更講求專注，「排球入局是循序漸進，五人棒球甫開賽就把節奏推到最刺激、最高昂；沒有時間思考，憑信任做配合，比其他運動更講究默契溝通」。棒球造詣難跟鄭鎧霆等棒球手相比，惟鄭文君仍有優勝之處，「棒球手有裝備輔助，很少徒手接波，球感好是我的優勢」。

港隊為準備這次主場出擊，過去一個月維持每天訓練最少3小時，又安排來自古巴的教練督師。五人棒球不設投手，靠攻方赤手空拳擊球策動攻勢，戴文君笑言反覆練習如練「鐵砂掌」，「只要不怕痛，自然打得好」，鄭鎧霆更說因害怕失去無痛感，不敢停止每日練習。港隊兩年前在墨西哥出戰首屆世界盃，獲得一勝下在參賽12隊中排末席；今屆分組賽將遇上衛冕之師古巴、中華台北、南非、委內瑞拉和立陶宛隊，上屆有份參賽的戴文君冀以默契應對高手林立，「相信教練部署做好自己，是最好的交代」。鄭鎧霆自感從傳統棒球投身五人棒球倍添使命，「會把目標成績定高，盼協助大家挑戰前四」。

中國香港棒球總會會長范駿華表示，主席何迪夫兩年前隨港隊出征首屆世盃，得悉世界棒壘球總會（WBSC）有意把第二屆賽事移師亞洲，終在港府支持下促成主辦，透露辦賽成本約1000萬元，當中主要支出為場租。賽事除獲賽馬會任社區伙伴及3間商業機構提供資金贊助，大型體育活動事務委員會近日更確認頒授「M」品牌認可。他補充總會現致力把五人棒球推廣到校園，形容這次香港主辦世界盃是「很大助力」，希望日後協助成立校隊組織聯賽。他亦期待推動五人棒球的成功，同時能帶動香港棒球發展，「五人棒球可在學校操場和禮堂等進行，非常適合人口密集、缺乏場地的香港。藉着接觸五人棒球，讓有興趣的人帶到傳統棒球」。

五人棒球世界盃資料

日期：10月7至12日

地點：中環海濱活動空間

參賽隊伍（12隊）：

A組：中國香港、中華台北、古巴、南非、委內瑞拉、立陶宛

B組：中國、日本、澳洲、墨西哥、法國、突尼斯

票價：$280/380/980/1180（網上購票平台Klook發售）

五人棒球知多啲

五人棒球（Baseball5）為世界棒壘球總會（WBSC）在2017年推出的新興項目，雛型來自古巴街頭一種類似棒球的玩意，場地大小為21×21米，比起半個籃球場稍大。有別傳統棒球需要配備球棒、手套、護甲及頭盔等裝備，五人棒球所需道具僅一個空心軟膠球，並可男女混合遊玩。

顧名思義，五人棒球每隊場上只需派上5名球員（各性別最少派2人），較傳統棒球的9人少。賽制不設捕手和投手，由攻方球員徒手自行拋球和擊球，並嘗試繞過全數4個壘包得分；進攻隊伍累積3次出局即攻守交替，完成5局後得分較多、第3局領先15分或第4局領先10分的隊伍獲勝。