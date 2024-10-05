英超︱祖達早段奠勝　利物浦破「宮」六連捷續居首 (21:37)

暫列英超榜首的利物浦近期氣勢如虹，日前在歐聯次輪大幅輪換正選陣容下仍於主場輕取博洛尼亞後，今征戰今季聯賽仍未響勝鼓的水晶宮，雖被主隊在上半場有兩次黃金機會，但水晶宮中場伊斯美拿沙亞先於開賽僅21秒將皮球送入網後因越位在先「食詐糊」，再於完半場前近門施射被「紅軍」門將艾利臣比加撲出。反觀攻勢較銳利的利物浦，則靠前鋒迪亞高祖達於9分鐘接應前線拍檔加普的左路地波傳中近門射入先開紀錄，助球隊半場領先1球。

換邊後水晶宮積極反撲，其中翼鋒伊比爾治伊斯及後衛杜利奧查洛巴於69分鐘連環攻門，同樣未能射破敵軍門將艾利臣比加的十指關。戰至78分鐘，艾利臣因一次解圍拉傷右大腿退下火線，由今夏外借回收的青訓產品耶路斯入替迎個人紅軍生涯首場一隊「地標戰」，不過這名23歲捷克籍門將在末段未受太大考驗，最終利物浦以1：0小勝水晶宮，各項賽事六連捷，以7戰得18分續穩居榜首，下輪將在主場惡鬥今季回勇的車路士。

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