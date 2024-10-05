英超︱曼聯明晚作客維拉或成坦夏格帥位關鍵戰　班主稱管理層需審時做明智決定 (20:19)

曼聯今季英超6場2勝1和3負位列中下游兼僅入5球，其中在主場先後各以0：3不敵利物浦及熱刺，加上在歐霸兩連和仍未開齋，明晚9時作客還要惡鬥周中歐聯1：0擊敗拜仁慕尼黑的阿士東維拉，「紅魔」若再失分或決定坦夏格的命運。

曼聯班主之一的英力士集團創辦人拉特克里夫，賽前接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，他個人很喜歡坦夏格，認為對方是出色的領隊，但說：「最終不是由我決定，而是由曼聯管理層決定如何各個方面最好地營運球隊，不過這個團隊於6、7月才開始上任，所以他們需要審時度勢去做出一些明智的決定。我們目標非常明確，就是希望將曼聯帶回應有的位置，但顯然現在沒有到達，這方面非常清楚」。《The Athletic》報道，曼聯管理層將於對維拉賽後48小時，即下周二在倫敦舉行會議，當中會討論開季成績欠佳問題，但未肯定會否討論坦夏格的去留。

坦夏格在賽前記者會上，則稱沒有考慮過被解僱的問題，但承認「在頂級足球界通常都沒有很多時間，必須馬上踢出成績，但這是不現實的」。他認為像文路爾烏加迪等新球員，要適應球隊及隊友的比賽風格，還有英超的強度，都需要時間。

至於隊長般奴費南迪斯雖成功上訴上仗英超對熱刺的紅牌，今仗可如常候命，但他連同日前在歐霸作客3：3打和波圖一仗已連續兩仗領紅，此前職業生涯未從被逐的他，在社交網發文稱「沒有人比他更失望」，「作為團隊和個人，目前是最艱難的時刻之一。我在曼聯近5年見證有起有跌，我的職業生涯中總是面對挑戰和逆境，從未發生過是，我在困難時刻保持沉默或逃避責任」。軍情方面，在歐霸因傷缺陣的兩名中場明奈及美臣蒙特，今仗都可候命。