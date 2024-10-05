意甲︱普巴禁藥案上訴得直　4年停賽大幅減至18個月　明年3月復出 (16:09)

普巴由於去年8月上季意甲首輪對烏甸尼斯賽後，接受睾固酮檢測結果呈陽性，隨後在今年3月被意大利國家反興奮劑法庭判罰停賽4年，由2023年9月11日計起。英國《每日郵報》報道，這名31歲中場8月底於國際體育仲裁法庭（CAS）上訴，最近公布判決將刑期縮短至18個月，明年1月可隨隊訓練及3月起可比賽，同時撤銷5000歐元（4.26萬港元）罰款。減刑理由是CAS認為普巴確實證明到誤服用含有提高睾固酮物質DHEA的營養補充劑，而且DHEA主要影響作用於女性運動員。

這名曼聯前球星事後在社交網發聲明，稱「惡夢終於結束」，「我可以期待再次追尋夢想的一日，這段日子是我人生中非常痛苦的經歷，因為我一切工作都被暫停。再次感謝所有支持者的愛，我急不及待重返球場」。

不過，多個意大利傳媒報道，普巴的祖雲達斯10號球衣，今季被19歲土耳其新星耶迪斯接手，他已不在「斑馬軍團」計劃之內，球會屬意與對方提早解約。據報普巴下一站有可能是美職聯球會。

另外，拿玻里今晨（5日）意甲憑曼聯前中場麥湯米尼開賽26秒建功，再次交出助攻的另一「紅魔」舊將盧卡古亦射入12碼，主場以3：1擊敗科木，7戰16分升上榜首。27歲的麥湯米尼近3仗入兩球兼貢獻1次助攻。至於現效力蒙沙的22歲中場丹尼爾馬甸尼首次入選意大利隊，令他與名宿祖父施薩馬甸尼及父親馬甸尼，三代同堂都成為意大利國腳。