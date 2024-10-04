網球｜港網賽女單頭號種子艾瑪娜華露8強止步　比蓮高娃明鬥湯珍奴域爭入決賽 (21:44)

23歲美籍星將艾瑪娜華露今仗面對賽事7號種子比蓮高娃，初段已不斷受壓，首盤遭一次破發下先輸4：6。艾瑪娜華露在次盤繼續形勢被動，包括遭對手開出3記Ace球兼四度破發下，再輸一盤3：6落敗，無緣晉身4強。比蓮高娃繼昨日直落兩盤輕取33歲羅馬尼亞籍前「世一」名將夏納後，再次淘汰星級球手，她將於明晚4強面對31歲澳洲籍球手湯珍奴域爭入決賽。

至於中國網球公開賽（中網），女單頭號種子的白俄籍名將莎芭倫卡在8強以6：7、6：2、4：6，盤數1：2不敵非種子捷克籍球手梅祖娃，後者晉級明午4強，對手將是以5：7、6：0、6：4，盤數2：1反勝17歲俄籍新星米拉安祖娃的國家隊好手鄭欽文。早前在中網殺入男單4強的國手布雲朝克特，在上海大師賽男單首圈直落兩盤遭淘汰，無緣在次圈硬碰37歲塞爾維亞籍名將佐高域。

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