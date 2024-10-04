港超｜足總稱兩場VAR故障分涉網絡硬件　銀牌首圈不設VAR現兩誤判 (21:33)

今季港超全面使用VAR協助執法，據足總公布數據8月底開鑼至今16場設VAR的賽事中，共有5次經VAR覆檢後改變主球證原先判決，其中兩次屬VAR團隊從控制室檢視、毋須主球證看片段覆核的「事實判決」；另外3次則是VAR團隊建議主球證到場邊翻看片段覆核，繼而改變判決。而VAR覆核共造成35次球賽延誤，平均覆核延誤時間為1分7秒，主球證到場邊翻看視像覆核的平均時間則為2分32秒。

對於上月有兩場港超未能使用VAR協助執法，分別是9月15日均業北區對九龍城，以及同月28日冠忠南區對東方。張炎有解釋兩場的VAR分別出現網絡和硬件故障，導致影像未能傳送到今季改以遙距運作的VAR視像控制室，而事後無發現重大判決錯誤。他表示足總隨即有應對方案，將9月29日港會對九龍城一戰的視像控制室搬回球場；足總已要求供應商下周再測試，確保無問題才重新安排涉及故障的一組VAR系統利用網絡遙距操作。

擔任今次研討會講師的亞洲足協精英裁判員導師及考核員黃志騰分析11宗今季VAR個案，當中指出8月31日冠忠南區1：2不敵理文一戰中，南區翼鋒佐佐木周下半場疑被理文後衛金旻奎踢跌未判12碼，VAR團隊當時檢視影像，認為佐佐木周與金旻奎出現肢體接觸前已開始下跌，故不認為接觸構成防守犯規。同日均業北區2：2逼和傑志一仗，傑志門將泰利下半場「屙蛋」，皮球疑似越過白界，但旁證示意北區有球員越位在先；黃志騰指當時VAR團隊翻看片段確認皮球非完全過白界，即使越位為誤判，並無影響入球成立與否。

黃志騰另指出上月8日南區3：0大勝九龍城的高級組銀牌首圈中，賽事不設VAR下，九龍城前鋒林學曦上半場被南區後衛陳潤潼絆跌，事後檢討後認為應判12碼。南區前鋒基哥利換邊後被敵軍邵昀俊踢倒，檢討後發現動作輕微不應構成12碼。張炎有承認該仗主球證庾建峯的兩次誤判不合符期望，但強調「該球證上季表現良好，不是每場都這樣，球證跟球員一樣也有狀態之分」。