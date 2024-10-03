亞冠盃2｜東方主場補時2：3遭廣島三箭絕殺　狂牛雙將建功 (22:06)

東方今仗陣容對比兩周前作客0：5敗走澳職球隊FC悉尼，共有3個調動。中場林衍廷和前鋒巴杜姆同因傷未入名單，其中前者已退出本月港足大軍，補選理文的顏樂楓；後衛賀爾則先任後備。上仗後備上陣的梁冠聰和馬希偉，此戰則與黃梓浩擔正。

廣島上周六在日職「天王山之戰」2：0力克町田澤維亞後，今仗收起該戰全數正選11人輪換，只派遣塞浦路斯籍射手派路斯蘇迪利奧一名外援，兩名星級外援柏辛斯亞和托爾基阿斯蘭未有隨隊訪港。其餘正選包括37歲老將柏好文任隊長、上季聯賽入9球的鋒將滿田誠，以及日本U19中場中島洋太朗。

東方甫開賽積極搶攻，7分鐘更憑一次角球攻勢，中場余在言助攻予西班牙籍後衛丹尼爾力壓群雄應頂破網，攻入球隊在今屆亞冠盃2首個入球。先落後的廣島頻於邊路策動攻勢，其中蘇迪利奧21分鐘曾把皮球送入網窩，但被球證指其手球在先改判入球無效。廣島傾力反撲下，東方終在40分鐘被對方中場松本大彌離門30碼施放冷箭，射破門將葉鴻輝的十指關；1分鐘後再被中島洋太朗接應翼衛志知孝明頭槌二傳近門射入，兩分鐘內連失兩球下，半場遭反壓1：2。

東方換邊後不足30秒再為球賽掀起高潮，上半場入球功臣丹尼爾轉交助攻，後場長傳予巴科爾在禁區內壓贏敵衛細谷航平埋門得手，扳平比數2：2。東方於59和67分鐘分別換入蘇格蘭籍後衛賀爾和18歲小將翼鋒吳宇曦注入活力。廣島其後派上兩名鋒將加藤陸次樹和季中起未獲上陣的巴西籍前日職神射手馬高斯祖利亞全力進迫東方防線，結果戰至補時5分鐘，藉新井直人開出角球最後一擊，被75分鐘後備入替的中堅荒木隼人迎頂絕殺，東方最終憾負2：3，錄得兩連敗排第3，廣島兩戰全勝，得失球差不及同日作客4：1反勝菲律賓卡雅的FC悉尼居次；卡雅兩戰皆北排末席。