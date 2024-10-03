網球｜前「世一」夏納港網賽女單16強下馬　承認受昨仗激戰兩小時影響 (20:44)

WTA香港網球125國際賽今踏入第4個比賽日，夏納昨取得逾兩年來首場WTA賽事勝仗後，今仗面對7號種子比蓮高娃，首盤已遭對方兩度破發，先輸一盤2：6，次盤夏納雖曾救回6次發球局，仍被比蓮高娃三度破發下，終再以1：6落敗，16強出局。世界排名已跌至1130名的夏納，賽後讚揚對手表現，「我覺得她今天打得非常好，非常有力量，而且她沒有給我時間調整」。她承認今仗明顯受到昨在首圈需激戰兩小時所影響，「昨晚為了應付擊球需要不停跑動，所以身體有點疲倦，肌肉也很酸痛。我現時最需要可能是按摩」。

夏納不忘感謝香港球迷的支持，「比賽時感受到很多愛，即使今天我在局數曾落後1：5，他們都會為我加油，對我來說是巨大的獎勵」。她又表示經過休息片刻，將回到香港參加WTA 250香港網球公開賽。

至於今屆賽事頭號種子、世界排名第8的23歲美籍星將艾瑪娜華露在另一場16強，以直落兩盤6：2、6：4輕取比莉爾，晉身8強將對比蓮高娃。

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