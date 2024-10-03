歐聯︱維拉隔42年再挫拜仁　英國王儲威廉稱嗌至失聲　皇馬馬體會爆冷齊吞蛋破今季不敗身 (17:42)

拜仁慕尼黑此役有上場德甲足踝受傷退下火線的射手哈利卡尼再次擔正，與基拿比及復任正選的翼鋒京士利高文攻堅，卻在22分鐘被維拉中堅柏奧托利斯右路窄位射入，惟經視像裁判（VAR）介入後，證實維拉中場積及藍斯在進攻過程中越位在先被判入球無效。7分鐘後，基拿比右路長驅直入後疑「獨食」窄位狂抽不中目標，令卡尼相當不滿。39分鐘，拜仁新兵鋒將米高奧利斯遠射又被維拉門將達米安馬天尼斯拍出底線，半場互無紀錄。

下半場戰至70分鐘，維拉以前鋒祖漢杜蘭入替射手奧尼屈堅斯，這名「後備殺手」於9分鐘後接應柏奧托利斯後場直線傳送，趁拜仁門將紐亞企得太出以一記乖巧笠射得手打破僵局，加上馬天尼斯在補時階段先後瓦解基拿比和卡尼的腳踢頭頂，終助維拉以1：0險勝，打破拜仁今季不敗身之餘，亦繼42年前的歐冠盃決賽後，再以同一比數勇挫拜仁。

維拉領隊艾馬利賽後稱奠勝入球來自賽前分析，他說：「紐亞是賽前研究重點之一，他不時站得太出，而杜蘭有牢記着這方面。他很年輕，擁有巨大潛力和能幫助球隊。」20歲的哥倫比亞隊前鋒杜蘭今季各賽事上陣9次入6球，此仗入球亦繼英超斬獲4球後，再度後備身分取得。另一功臣馬天尼斯則打趣說：「這仗如夢幻，是個會被長時間銘記的晚上。我肯定這是我加盟以來聽過的最嘈吵的維拉公園球場，耳朵也受傷了。」這名阿根廷隊門神又強調維拉正在向前，「我愛在這裏比賽，我將這勝仗獻予我愛的球迷……但前面仍有很多比賽，我們目標是打入8強」。

一直支持維拉的英國王儲威廉此役也是逾4萬名座上客之一，比賽期間不時高呼的他賽後說：「我已失聲。我仍不太相信。」42歲的威廉賽前已在社交網X寫道：「42年過去，我們的1982年歐洲冠軍傳奇……準備好迎接今年歐洲冒險之旅的第一場主場比賽。」拜仁主帥高柏尼則指麾下踢得不差，「當己隊控球在腳，維拉便有危險。我們最終錯失不少機會，但維拉把握了。我們須從這仗汲取教訓」。

維拉賽後成為歐聯7支兩連捷球隊之一，而衛冕之師皇家馬德里雖有前鋒基利安麥巴比在57分鐘後備上陣復出，卻因隊友中場曹亞文尼完半場前禁區內犯手球被罰12碼，由里爾鋒將約拿芬大衛操刀射入，作客以0：1告負及今季不敗身被破。同市宿敵馬體會則在上半場落後1球，下半場再被賓菲加中場迪馬利亞等3名球員「士哥」下，令人意外地作客以0：4大敗。

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