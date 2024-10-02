網球︱港將張瑋桓王康怡女雙首圈止步　前女單「世一」夏納響頭炮　黃澤林上海賽首圈憾負 (22:20)

賽事今進入第3個比賽日，擁主場之利的港將張瑋桓（Eudice）和王康怡（Cody）在女雙首圈，迎戰挪威籍球手艾姬莉及中華台北隊球手吳芳嫺的頭號種子組合，首盤已遭一次破發，先輸一盤3：6。Eudice及Cody在次盤表現回穩，曾經分別領先局數1：0及2：1，但仍兩度被對手扳平，其後更連失4局及遭兩度破發下，終以2：6落敗，無緣4強，亦意味所有港將在今屆提前畢業。

Eudice賽後表明對手比他們較多經驗，「我們今日力量上可能較低，難以找到平衡」。Cody亦坦認今仗來回球次數較少，「我們在比賽尾段一度嘗試不同戰術，包括高球等」。當被問及對今次WTA 125賽在香港首辦的感受，她們異口同聲地認為跟250賽沒分別，「對手都是很厲害，自己都是從中獲取經驗，看看能否達到該水平」。她們在月底舉行的WTA 250香港公開賽將再次合作征戰女雙賽事。

至於9次奪得女雙大滿貫冠軍的中華台北隊名將謝淑薇，與首次拍檔參賽的澳洲籍球手比莉爾，在女雙首圈以5：7、2：6，直落兩盤不敵羅馬尼亞籍組合的妮古莉絲古及露絲，無緣次圈。謝淑薇賽後透露將準備出戰在11月初舉行的WTA年終賽，「之前參加很多比賽致過度操勞身體，年紀大要回去保養」。已年屆38歲的謝淑薇又笑言現時比賽動力就是「讓拍檔變得更強大，幫助我在球場上獲勝」。

單打方面，33歲羅馬尼亞籍前「世一」名將夏納力戰逾兩小時後，以盤數2：1（6：2、4：6、6：4）險勝另一澳洲籍球手洛迪安露娃，明午將在16強對俄籍球手比蓮高娃。經過禁賽風波及遭遇受傷，逾兩年後終嘗勝利滋味的夏納，賽後直認這是一場艱難的比賽，「我雖在第2盤時有點失去體力，但我努力戰鬥到底，當時已經相信自己會獲勝」。

至於今屆頭號種子、世界排名第8的23歲美籍星將艾瑪娜華露，則在首圈以直落兩盤7：5、6：4輕取瑞士籍球手高露碧，明晚將在16強面對與拍擋謝淑薇在女雙首圈止步的比莉爾。

另邊廂，20歲港隊「一哥」黃澤林（Coleman）在上海網球大師賽男單首圈，以直落兩盤4：6不敵早前於成都公開賽封王的19歲國手商竣程，無緣在次圈硬碰西班牙籍好手卡路士艾卡拉斯。至於艾卡拉斯則在同日的中國網球公開賽男單決賽，先輸一盤6：7下，連贏兩盤6：4、7：6反勝意籍「世一」史拿奪冠。首號種子的白俄籍名將莎芭倫卡在同一項賽事的女單16強，直落兩盤擊敗美籍球手姬絲，將在8強面對非種子捷克籍球手梅祖娃。

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