網球︱港將張瑋桓王康怡女雙首圈止步　前女單「世一」夏納響頭炮　黃澤林上海賽首圈憾負 (22:20)

國際女子網球協會（WTA）保誠香港網球125國際賽今（2日）續在維園網球場上演，其中港隊組合的張瑋桓／王康怡在女雙首圈，以直落兩盤不敵頭號種子組合的挪威籍球手艾姬莉及中華台北隊的吳芳嫺，意味着港將在今屆賽事全數盡墨。兩名港將賽後均認為對手擁有豐富經驗下，致自己難以找到比賽節奏。
賽事今進入第3個比賽日，擁主場之利的港將張瑋桓（Eudice）和王康怡（Cody）在女雙首圈，迎戰挪威籍球手艾姬莉及中華台北隊球手吳芳嫺的頭號種子組合，首盤已遭一次破發，先輸一盤3：6。Eudice及Cody在次盤表現回穩，曾經分別領先局數1：0及2：1，但仍兩度被對手扳平，其後更連失4局及遭兩度破發下，終以2：6落敗，無緣4強，亦意味所有港將在今屆提前畢業。
Eudice賽後表明對手比他們較多經驗，「我們今日力量上可能較低，難以找到平衡」。Cody亦坦認今仗來回球次數較少，「我們在比賽尾段一度嘗試不同戰術，包括高球等」。當被問及對今次WTA 125賽在香港首辦的感受，她們異口同聲地認為跟250賽沒分別，「對手都是很厲害，自己都是從中獲取經驗，看看能否達到該水平」。她們在月底舉行的WTA 250香港公開賽將再次合作征戰女雙賽事。
至於9次奪得女雙大滿貫冠軍的中華台北隊名將謝淑薇，與首次拍檔參賽的澳洲籍球手比莉爾，在女雙首圈以5：7、2：6，直落兩盤不敵羅馬尼亞籍組合的妮古莉絲古及露絲，無緣次圈。謝淑薇賽後透露將準備出戰在11月初舉行的WTA年終賽，「之前參加很多比賽致過度操勞身體，年紀大要回去保養」。已年屆38歲的謝淑薇又笑言現時比賽動力就是「讓拍檔變得更強大，幫助我在球場上獲勝」。
單打方面，33歲羅馬尼亞籍前「世一」名將夏納力戰逾兩小時後，以盤數2：1（6：2、4：6、6：4）險勝另一澳洲籍球手洛迪安露娃，明午將在16強對俄籍球手比蓮高娃。經過禁賽風波及遭遇受傷，逾兩年後終嘗勝利滋味的夏納，賽後直認這是一場艱難的比賽，「我雖在第2盤時有點失去體力，但我努力戰鬥到底，當時已經相信自己會獲勝」。
至於今屆頭號種子、世界排名第8的23歲美籍星將艾瑪娜華露，則在首圈以直落兩盤7：5、6：4輕取瑞士籍球手高露碧，明晚將在16強面對與拍擋謝淑薇在女雙首圈止步的比莉爾。
另邊廂，20歲港隊「一哥」黃澤林（Coleman）在上海網球大師賽男單首圈，以直落兩盤4：6不敵早前於成都公開賽封王的19歲國手商竣程，無緣在次圈硬碰西班牙籍好手卡路士艾卡拉斯。至於艾卡拉斯則在同日的中國網球公開賽男單決賽，先輸一盤6：7下，連贏兩盤6：4、7：6反勝意籍「世一」史拿奪冠。首號種子的白俄籍名將莎芭倫卡在同一項賽事的女單16強，直落兩盤擊敗美籍球手姬絲，將在8強面對非種子捷克籍球手梅祖娃。
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