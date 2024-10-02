亞冠盃2︱理文作客新加坡反負淡濱尼流浪吞小組兩連敗　李毅凱先開紀錄卻輸12碼 (22:17)

理文在港超兩連勝後，今晚亞冠盃2的G組作客對上季新加坡超聯季軍淡濱尼流浪，相對兩周前首仗在旺角大球場0：2不敵越南聯賽冠軍南定FC，正選陣容有兩個變動，改起用前鋒保連奴及後衛馬天尼斯兩名外援；落選今次港足大軍的中場胡晉銘則任隊長。

開賽5分鐘理文有個好開始，艾華頓左路開出罰球傳中，中堅李毅凱門前撞射「省」中對手入網，反客為主領先1：0。然而理文在上半場受壓僅得3成控球率，結果戰至完半場補時4分鐘，左閘立花稜也未能解圍，令李毅凱於禁區內撞跌對手輸12碼，黑山籍前鋒高柏奴域主射入網，在上半場最後一刻被扳平1：1。

理文在下半場中後段被淡濱尼流浪兩名後備兵兩度攻破大門，先是65分鐘被新加坡國腳法里斯拉姆利接應傳中門前撞入，以及日籍鋒將久乘聖亞轉身射門被馬天尼斯誤加一腳後改變方向入網，理文終負1：3，在G組兩連敗敬陪末席；淡濱尼流浪取得分組賽3分之餘，經過各項賽事6場不勝後，取得近兩個月來首場勝仗。同組另一場，南定FC主場0：0悶和曼谷聯，賽後兩隊同得4分，後者以較佳得失球續居首。理文緊接下周日港超將要主場大戰東方，下仗亞冠盃2於本月24日晚在旺角場對曼谷聯。

亞冠盃2｜東方明晚硬撼廣島三箭 盧比度冀麾下力戰捍衛港足壇形象