亞冠盃2｜東方明晚硬撼廣島三箭 盧比度冀麾下力戰捍衛港足壇形象 (20:00)

東方vs.廣島三箭 周四晚上20：00開賽 旺角大球場 票價：$180/80（特惠）

東方兩周前亞冠盃2首戰作客0：5慘敗於澳職代表FC悉尼腳下，此戰硬撼同組另一支勁旅廣島三箭。主教練盧比度形容，今仗將是比作客悉尼更困難，承認彼此實力差距大，「必須努力走多幾步」。然而他重申東方作為亞洲賽的香港代表，必須為榮辱而戰，「我們要向外界展示競爭力，不會在上半場就放棄比賽，證明要代表香港出戰亞洲賽絕非易事。讓香港足球的形象變得更好，是我們的使命、理文（另一香港代表）的使命，也是未來參與亞洲賽的香港球隊的使命」。

對上一次有港超球會擊敗日職隊，是2018年傑志在舊制亞冠盃主場1：0小勝柏雷素爾，當時為「藍鳥」教練團成員的盧比度被問到如何複製奇蹟，笑道：「首先要對手有倒霉的一晚，然後我們要有接近完美的表現。」東方翼鋒馬希偉認為，日本球員普遍腳下功夫好、控傳技術紮實，稱球隊防守時要保持溝通，不要給予對手太多空位，「不要太緊張，踢回東方的風格」。

廣島三箭在上周「天王山之戰」主場2：0擊敗町田澤維亞後，反壓對方升上日職榜首士氣大振，今次原班人馬訪港，包括日本隊門將大迫敬介、隊長後衛佐佐木翔及季中由比利時回流的中場川邊駿等國腳級成員都有隨隊。主教練史基比透露，此仗會更多上周聯賽未上陣的球員出場，從而維持比賽狀態；預計今場會如亞冠盃2首仗對卡雅般大幅輪換，曾榮獲2015年日職最有價值球員、已年屆38歲中場老將青山敏弘有望披甲。

史基比另表示，有留意東方上仗雖以5球敗走悉尼，但讚賞對方該仗踢出不錯的足球，「東方教練和球員上半場展現活力，嘗試為戰局尋找對策；明晚的比賽對我們而言有一定難度，但對球員能在亞冠盃2跟其他地方的球隊交手，必然是個好體驗」。有日本記者提到旺角場與日本使用的草地有所不同，鋒將滿田誠認為這是出戰國際賽事必須適應的，「不去多想場地因素，只專心踢好足球」。