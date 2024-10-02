籃球︱港產中鋒穆卡簽約拓荒者　成香港籃壇首人獲NBA球隊簽約　料新季續戰發展聯盟 (19:00)

23歲的穆卡父母分別來自尼日利亞和加拿大，自幼在香港成長並曾為西島中學出戰學界籃球精英賽。這名身高2.08米的中鋒中學畢業後轉赴加拿大和美國升學，曾為得州拉瑪大學和拉斯維加斯內華達大學（UNLV）征戰全美大學體育協會第一級別（NCAA D1）。

穆卡今夏參加NBA選秀會未獲青睞，轉而為布魯克林籃網出戰夏季聯賽。他的經理人公司昨晚在社交網發文，透露穆卡將簽約拓荒者，成為首名獲得NBA球隊合約的土生土長港將。上月透露正申領特區護照的他，亦有回應經理人帖文寫道：「為了這城市（For the city）。」並貼上香港區旗圖案，表明熱愛香港的心迹。

然而專門報道拓荒者資訊的美國記者Sean Highkin在社交網披露，穆卡與拓荒者簽下的為「Exhibit 10」臨時合約，不會隨隊參與季前訓練營，並料日內將被釋出，從而轉投資附屬球隊撕裂之城混音征戰G League。穆卡去年在G League選秀以首輪第3位「探花」姿態加入華盛頓巫師旗下的首都Go-Go，被釋出後改為長島籃網效力，上陣5次場均獲得2.8分和2.4個籃板。