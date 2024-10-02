友賽｜港足征列支敦士登23人決選　大埔翼衛尼高拉斯首入圍 (13:50)

8月底就任港足主教練的英籍教頭韋斯活，本月國際賽期將會正式領軍。他的首份名單保留18名上月斐濟三角賽奪冠成員，包括在中國聯賽落班的後衛孫銘謙、周緣德、茹子楠、陳晉一、前鋒安永佳，以及外流德國第5級聯賽的射手米高。上月因傷退出斐濟三角賽名單的傑志中堅鐘樂安和理文翼鋒艾華頓，這次亦重返大軍。

大埔左翼衛尼高拉斯為這次唯一港足「新鮮人」，22歲的他在香港土生土長，父母為玻利維亞人並持智利護照，至去年放棄智利籍申領特區護照，以本地球員身分出戰港超。此外，效力傑志的37歲左翼衛費蘭度繼去年11月出戰世界盃亞洲區外圍賽後，相隔11個月重新入選。他的「藍鳥」隊友中場顏卓彬，則繼今年6月世盃外後再獲召。至於上月曾隨港足赴斐濟征戰的東方翼鋒馬希偉和理文中場胡晉銘，則落選這次名單。

港足23人決選名單

守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）

後衛：孫銘謙（滄州雄獅）、周緣德（大連英博）、亞歷斯祖（東方）、費蘭度、鐘樂安（傑志）、周子謙（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）

中場：林衍廷、余在言（東方）、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：吳宇曦（東方）、潘沛軒、祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（曼海姆）